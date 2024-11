Urszula Dudziak w RDC: optymizmu można się nauczyć jak języka obcego RDC 04.11.2024 18:11 Optymizmu można się nauczyć jak języka obcego — podkreślała w Polskim Radiu RDC pierwsza dama polskiej sceny jazzowej Urszula Dudziak. Goszcząca w audycji „Kobiety rakiety” wokalistka zaznaczała, że dobrej energii uczyła się całe życie, mimo że nie było ono usłane różami.

Urszula Dudziak (autor: RDC)

Urszula Dudziak dobrej energii uczyła się całe życie, mimo że nie było ono usłane różami. Zdaniem pierwszej damy polskiej sceny jazzowej, optymizmu można się nauczyć jak języka obcego.

Artystka mówiła w audycji „Kobiety rakiety”, że doświadczając w życiu depresji, zyskała punkt odniesienia.

— Ja mam 20 koncertów do końca roku. Śpiewam w siedmiu zespołach. Głos mi śmiga pięknie. Cały czas mam szereg pięknych zdarzeń. Ale to wynika z tego, jaka ja jestem, jaki ja mam charakter i jak ja sobie to wypracowałam. Bo optymizmu, ja powtarzam jak nawiedzona papuga, można się nauczyć jak obcego języka — powiedziała Dudziak.

81-letnia Urszula Dudziak ma w swoim dorobku ponad 50 albumów. Występowała lub nagrywała wspólnie z takimi muzykami, jak m.in.: Krzysztof Komeda, Adam Makowicz, Michał Urbaniak, Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Jaco Pastorius, Ron Carter, Michael Brecker czy Nina Simone.

Koncertowała niemalże we wszystkich krajach Europy, Azji i obu Ameryk, w tym w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall oraz podczas Newport Jazz Festival.

Została uhonorowana Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

W 2016 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych UNESCO wyróżniła ją tytułem „Artysty dla Pokoju” (było to przy tym pierwsze takie odznaczenie dla twórcy z Europy Wschodniej).

W 2017 roku wokalistka odebrała „Fryderyka” w kategorii „Muzyka jazzowa” za całokształt twórczości.

