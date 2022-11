Niezwykła opowieść o Marii Pomianowskiej. W poniedziałek w RDC premiera słuchowiska dla dzieci!

Zapraszamy na cykl 12. słuchowisk „Gama i pasażerowie” w gwiazdorskiej obsadzie - to bajki dla dzieci stworzone we współpracy z Państwowym Wydawnictwem Muzycznym. Do końca grudnia wybieramy się we wspólną podróż do krainy dźwięków. Już w najbliższy poniedziałek historia o Marii Pomianowskiej.