„Gama i pasażerowie”. Wyjątkowe muzyczne słuchowiska dla dzieci w RDC! RDC 10.11.2022 07:10 Danuta Stenka, Grażyna Barszczewska, Piotr Fronczewski czy Andrzej Seweryn - to tylko kilka nazwisk z długiej listy aktorów, którzy pojawią się w słuchowiskach na antenie Radia dla Ciebie. Polskie Radio RDC „Radio dla Ciebie" wraz z Polskim Wydawnictwem Muzycznym zrealizowało 12 radiowych opowieści dla dzieci z cyklu „Gama i pasażerowie". Słuchowiska powstały na kanwie muzycznych książek Małego PWM z serii o tym samym tytule.

36 „Gama i pasażerowie”. Wyjątkowe muzyczne słuchowiska dla dzieci w RDC! (autor: RDC)

Emisję na antenie RDC rozpoczynamy 14 listopada i będziemy je premierowo nadawać 2 razy w tygodniu: w poniedziałek i w piątek o godz. 16.20. Na powtórki zdążą Państwo w sobotę i niedzielę o 9.30. Każde słuchowisko poprzedzone będzie ciekawą rozmową z autorami książeczek i reżyserkami. Zapraszamy do świata Gamy i pasażerów!

Bohaterami książek i kolejnych słuchowisk są sławni, polscy współcześni muzycy, którzy ukrywają się w dźwiękach klawiszy fortepianu: białych i czarnych. Przygody, opowieści, historyjki, bajki, zabawne perypetie i przypadki artystów spisali wspaniali autorzy, m.in. Krzysztof Lipka, Remigliusz Grzela, Dorota Kassjanowicz, Zofia Stanecka czy Zbigniew Dmitroca. Pomysłodawczynią książkowej serii jest Kalina Cyz, a adaptacji i reżyserii słuchowisk podjęły się Dyrektor Literacka RDC Aleksandra Głogowska i Anna Skuratowicz. Reżyserią dźwięku zajął się Andrzej Brzoska.

Plejada gwiazd

W słuchowiskach wystąpili wybitni aktorzy, których głosy znane są zarówno młodszym, jak i starszym fanom radiowych opowieści. Danuta Stenka, Grażyna Barszczewska, Piotr Fronczewski, Krzysztof Kumor, Olaf Lubaszenko, Andrzej Seweryn, Rafał Zawierucha, Dorota Landowska, Paulina Holtz, Grzegorz Damięcki – to między innymi oni przeniosą nas w świat sławnych, polskich kompozytorów, wirtuozów, śpiewaków i dyrygentów.

Szukanie własnej ścieżki w życiu, podążanie za marzeniami, droga do sławy wymagają wielu poświęceń i przezwyciężania strachów czy słabości i rzadko kiedy jest łatwe, ale nie jest niemożliwe! Przekonacie się sami słuchając naszych audycji.

Premiera pierwszego odcinka poświęconego Marii Pomianowskiej już 14 listopada.

A o kim usłyszymy?

14.11 „Serce musi tańczyć. Historia na dobranoc o Marii Pomianowskiej” - Natalia Fiedorczuk-Cieślak

Marysia ma długie, ciemne włosy, kocie oczy i gra na wiolonczeli. Martwi się nadchodzącymi egzaminami w szkole muzycznej – w takich chwilach ucieka do kolorowej krainy fantazji i niezwykłych snów. Sny i fantastyczne, ale i znajome postaci, które tam spotyka, pomagają jej odnaleźć prawdziwą, roztańczoną miłość do muzyki.

18.11 „Niespodziewana przemiana Marszałka Bimbusa. Co gra w duszy Jerzemu Maksymiukowi” - Krzysztof Lipka

Bajki bywają zmyślone i prawdziwe. Ta bajka jest prawdziwa i opowiada o tym, jak Marszałek Bimbus zmienił się w wielkiego dyrygenta – Jerzego Maksymiuka. Opowiada o sile muzyki, o jej wpływie na ludzkie losy, o szczęściu, które przynosi. Jak to osiągnąć? Bardzo prosto: trzeba muzykę pokochać!

21.11 „Mała nocna muzyka. Gwiezdne skrzypce Wandy Wiłkomirskiej” - Remigiusz Grzela

Skąd jest muzyka, większa niż człowiek, góra, a może nawet cały świat? Czy można ją zobaczyć, zamykając oczy? Wanda Wiłkomirska zamykała oczy, kładąc smyczek na strunach skrzypiec, by przenieść siebie i słuchaczy do miejsca, które dla innych jest niedostępne. Do miejsca, z którego nie chciała wracać.

25.11 „Najdzielniejszy z dziadków. Rzecz o tym, jak poznałem Krzysztofa Pendereckiego” - Kalina Cyz

Krzyś ma osiem lat i gra na skrzypcach. Dużo czasu spędza z dziadkiem, który uczy go słuchać muzyki i otwierać serce na wszystko, co ona przynosi. W opowieści Najdzielniejszy z dziadków losy bohaterów splecione są niczym melodie w wielogłosowych utworach Krzysztofa Pendereckiego. A właśnie – czy mały Krzyś to Krzysztof Penderecki?

28.11 „EL i płaszcz muzomocy. Bajka-niebajka o Elżbiecie Sikorze” - Dorota Kassjanowicz

Czy wszystko wszędzie brzmi tak samo? I co słychać po drugiej stronie wysokiego muru, który dzieli planetę Pugnę na dwie części? Jej mieszkanka – EL (Elżbieta Sikora) – zafascynowana dźwiękami, postanawia się tego dowiedzieć. W pełną niespodzianek podróż zabiera płaszcz muzomocy, który nie tylko ją chroni, lecz ma też niezwykłe muzyczne właściwości.

2.12 „Wiolonczelowe serce. Opowieść o Dominiku Połońskim” - Zofia Stanecka

Co się dzieje, gdy ktoś pokocha muzykę wiolonczelową tak bardzo, że zgrywa z nią swoje życie? Jak zagrać na strunach czucie? Czy da się grać na wiolonczeli jedną ręką? Dominik Połoński żył i grał całym sobą. Pokazał, że dla kogoś, kto mocno kocha pięknym wiolonczelowym sercem, nie ma rzeczy niemożliwych.

5.12 „Pan Głos. Opowieść Jerzego Artysza” - Karolina Kolinek-Siechowicz

Cóż to za czary, które sprawiają, że ten sam człowiek może się przeobrazić w okrutnego króla, by za chwilę stać się zabawnym zwierzątkiem? To magia ludzkiego głosu, który śpiewem potrafi wyczarować niezwykłe historie. O imponujących przygodach swojego głosu w wieczornej bajce opowiada baryton Jerzy Artysz.

9.12 „Gwiazda w operze. Opowieść o Aleksandrze Kurzak” - Ewa Świerżewska

Myślicie, że gwiazdy świecą tylko na niebie? Nic z tych rzeczy – można je spotkać także w operze. Skierujcie teleskop na tę jedną – Aleksandrę Kurzak, polską śpiewaczkę, światowej sławy solistkę operową. Wraz z bohaterką książki obserwujcie przemianę małej Oli w Aleksandrę, przed którą największe sceny całego globu stoją otworem.

12.12 „Księżniczka na ziarnku głosu. Kwiat i rycerz – Ewa Podleś” - Mateusz Kanabrodzki

Mówcie sobie co tam chcecie, prawdziwe księżniczki są na świecie. Co prawda poznaje się je nie po tym, że ziewają z niewyspania z powodu uwierającego ziarenka pod posłaniem, lecz po tym, że z otwartą przyłbicą mierzą się z najtrudniejszymi przeszkodami. Oto historia, jaka mogła się przydarzyć jednej z nich. Posłuchajcie o Ewie Podleś, najprawdziwszej księżniczce, a zarazem rycerzu. Głos, który wykiełkował w jej krtani z połkniętego czarodziejskiego ziarenka, z równą łatwością kruszy najtrwalsze mury, co wprawia w drżenie najczulsze struny uczuć. Ciągle jednak trzeba go pielęgnować niczym najdelikatniejszy kwiat.

16.12 „Krajobraz z burzą. Bajka o Pawle Mykietynie” - Jarosław Mikołajewski

Pawełek biegnie przez las. Może już nie Pawełek, lecz Paweł – Paweł Mykietyn. Pada deszcz. Rozpętuje się burza. Droga, która miała być krótka i łatwa, okazuje się długa i trudna... Czy z rozbitych kolan może powstać muzyka?

19.12 „Partytura na leśne skrzypce. Wszystkie instrumenty Agnieszki Duczmal” - Ewa Wojtowska

„Orkiestra to najpiękniejszy instrument świata”. Aby dojść do takiego wniosku potrzeba wiedzy, doświadczenia, talentu i długiej drogi przez muzyczne niuanse. W książce o Motylce dowiecie się, jak mogła wyglądać muzyczna ścieżka Agnieszki Duczmal i jak trudno czasem odnaleźć to, co tak naprawdę jest naszym powołaniem.

23.12 „Aga Jaga. Muzyczne przygody Agaty Zubel” - Zbigniew Dmitroca

Aga Jaga to nowoczesna czarownica. Czaruje za pomocą muzyki, i jest w tym tak doskonała, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Potrafi zaśpiewać szmer liści i szelest kartki papieru. Z opowieści dowiecie się, jak mała Agata Zubel zakochała się w muzyce i jak wyrosła na sławną artystkę.

Zasiądźcie wygodnie w fotelach i przenieście się do świata czarnych i białych klawiszy Gamy i pasażerów!

Producentami słuchowisk Gama i pasażerowie są Polskie Radio RDC „Radio dla Ciebie" oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na www.rdc.pl/player.

Źródło: RDC Autor: RDC