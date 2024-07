80. rocznica Powstania Warszawskiego. Rusza 6. konkurs fotograficzny „Pamięć «W» kadrze” RDC 25.07.2024 17:31 Rusza 6. konkurs fotograficzny „Pamięć «W» kadrze” organizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Tematem zdjęć zgłaszanych do konkursu fotograficznego może być wszystko, co dotyczy upamiętnienia Powstania Warszawskiego - przekazała rzecznik prasowy MPW Anna Kotonowicz.

rusza 6. konkurs fotograficzny „Pamięć »W« kadrze” (autor: Pexels/Zdjęcie ilustracyjne)

„Udział może wziąć w nim każdy, bez względu na wiek i doświadczenie. Uchwyć na zdjęciu obchody 80. rocznicy Powstania w dowolnym miejscu na świecie. Tematem prac mogą być oficjalne uroczystości, akcje społeczne i koncerty, a także ludzie uczestniczący w obchodach czy miejsca pamięci” - czytamy w informacji.

Jak przypomniano, „Warszawa opowiada o 63 dniach 1944 r., które ukształtowały miasto i odcisnęły piętno na jego mieszkańcach”. „Co roku 1 sierpnia tysiące warszawiaków jednoczą się, by złożyć hołd tym, którzy oddali życie za wolność swoją i przyszłych pokoleń. Tegoroczne obchody są wyjątkowe – to ostatnia okrągła rocznica, na której obecnych będzie aż tylu Powstańców. To niezwykle ważne, by zachować pamięć o nich” - napisano.

„W ramach konkursu Pamięć W kadrze zdjęcia stworzą zapis wydarzeń i emocji związanych z tymi wyjątkowymi dniami, pomogą także zapamiętać tych, których już wkrótce może zabraknąć – bohaterki i bohaterów wydarzeń z 1944 r.” - powiedział dyrektor MPW Jan Ołdakowski, cytowany w informacji.

Wybitni fotografowie w jury

W jury konkursu zasiadają wybitni fotografowie: Chris Niedenthal, Wojciech Grzędziński, Zbigniew Furman i Jacek Marczewski. Do grona jurorów dołączyli także dyrektor MPW Jan Ołdakowski oraz znana podróżniczka i dziennikarka Martyna Wojciechowska.

„Fotografia to jedyna dziedzina sztuki, która pozwala na zrobienie stopklatki otaczającego nas świata. Poprzez zdjęcia możemy opowiadać historie, które się wydarzyły, jak i te, które piszą się teraz wokół nas. Szukamy właśnie takich prac, opowiadających o ludziach, emocjach i przeżyciach” – wyjaśnił Chris Niedenthal, cytowany w przesłanym komunikacie.

Jak zaznaczono, „jury wybierze te zdjęcia, które w najciekawszy i najbardziej osobisty sposób oddają atmosferę obchodów 80. rocznicy Powstania”.

Jak wziąć udział w konkursie?

Zdjęcia na konkurs nadsyłać można na adres: foto@1944.pl albo za pośrednictwem serwisu WeTransfer na adres: foto@1944.pl do 7 sierpnia.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znaleźć można na stronie: Konkurs fotograficzny „Pamięć «W» kadrze”

Jury nagrodzi twórców fotografii w dwóch kategoriach: zdjęcie pojedyncze (każda osoba może zgłosić maksymalnie 6 fotografii) oraz fotoreportaż (każda osoba może zgłosić maksymalnie 2 reportaże, do 6 zdjęć każdy).

„W obu kategoriach zostaną wręczone nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca” - wyjaśniono. Podkreślono, że „jury wybierze także laureata Grand Prix konkursu, zostanie też przyznana nagroda internautów”.

