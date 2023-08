„Podróż bohaterek. Powstanie kobiet”. Nowa wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego Adam Abramiuk 02.08.2023 09:23 Od czwartku 3 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać wystawę „Podróż bohaterek. Powstanie kobiet”. To opowieść o udziale kobiet podczas zrywu, zarówno na linii ognia, jak i w powstańczej codzienności. – Chcemy trochę wyjść ze stereotypu i pokazać kim te kobiety były – mówiła w „Poranku RDC” Katarzyna Utracka z MPW.

Matka karmi dziecko na gruzach (autor: Kadr z powstańczej kroniki filmowej, film „Powstanie Warszawskie” (2014)/MPW)

„Podróż bohaterek. Powstanie kobiet” to najnowsza wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego i jedno z wydarzeń towarzyszących obchodom 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jak mówiła w „Poranku RDC” historyk z MPW Katarzyna Utracka, jednym z celów jest wyjście ze stereotypów kobiet z czasów Powstania.

– To były kobiety, które często walczył w I wojnie światowej, w roku 1920 i 1939. Były też takie, które zaczynały swoją służbę w czasie konspiracji czy ochotniczki, które 1 sierpnia przyłączyły się do walki. Był też kobiety-cywile, które każdego dnia na nowo podejmowały walkę o przetrwanie, to matki, żony – powiedziała.

Widza przez wystawę przeprowadzą greckie mityczny boginie, patronujące różnym grupom kobiet walczących w powstaniu.

– Chodziło nam o to, żeby nie było tak, że jest jedna morowa panna albo jedna łączniczka czy sanitariuszka i ona jest symbolem całego Powstania, tylko że jest bardzo wiele kobiet, które mają bardzo wiele jakości. Są dzielne, ale jednocześnie dbają o swoją urodę i o innych, ale potrafią się też zmobilizować, żeby zawalczyć o swoje przetrwanie. Są po prostu wielowymiarowe – dodała kuratorka wystawy Karolina Sulej.

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 3 sierpnia do lipca 2024 roku.

