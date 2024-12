Muzeum Powstania Warszawskiego podsumowało mijający rok RDC 30.12.2024 19:38 Ponad 700 tysięcy odwiedzających, liczne wydarzenia kulturalne, premiery książek oraz setki zaangażowanych osób w organizację obchodów wydarzeń historycznych. Muzeum Powstania Warszawskiego podsumowało mijający, 2024 rok, będący zarazem dwudziestym rokiem działalności placówki.

Rok 2024 w MPW (autor: Muzeum Powstania Warszawskiego/FB)

Muzeum Powstania Warszawskiego podsumowało mijający rok. Dyrektor placówki zwrócił uwagę, że zarówno wystawa stała, jak i wydarzenia organizowane przez muzeum cieszyły się w tym roku wyjątkowo dużą frekwencją.

– Goście przychodzili nie tylko do muzeum, chociaż większość zwiedziła wystawę, ale niektórzy z nich przyszli na promocję książek, na spotkania autorskie, na spotkania z powstańcami. Także te 700 tysięcy to jeden z lepszych wyników w historii muzeum, tylko dwa czy trzy razy mieliśmy większą frekwencję na koniec roku. Można więc powiedzieć, że ten rok rzeczywiście jest wyjątkowy – zauważył Jan Ołdakowski.

W mijającym roku do Muzeum Powstania Warszawskiego trafiło także 1451 pamiątek. Wśród nich znalazł się między innymi zegar karetowy znaleziony w gruzach Warszawy, dziennik aktorki Aliny Janowskiej, pisany w trakcie Powstania Warszawskiego oraz inne wyjątkowo cenne artefakty związane z historią Polski i Warszawy.

– Trafiły do nas po latach decyzją rodziny opaski z powstańczego batalionu „Zośka”, a także bardzo cenne dokumenty na temat przygotowania do zamachu na Kutsherę, dotąd nieznane, archiwiści nie wiedzieli w ogóle o ich istnieniu. One przetrwały od II wojny światowej, były ukrywane w czasie PRL-u, żeby nie trafiły w ręce władz – mówi Ołdakowski.

Mijający rok wiązał się także z organizacją obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w których udział wzięło kilkuset weteranów mieszkających na co dzień w różnych częściach Polski i świata.

Powstańcami podczas obchodów opiekowało się łącznie ponad 300 wolontariuszy. 1 sierpnia setki ochotników i harcerzy wzięło także udział w corocznej akcji „Wolność Łączy”.

W sumie w różne projekty Muzeum Powstania Warszawskiego w tym roku zaangażowanych było ponad 550 wolontariuszy, którzy pochodzili aż z 199 miast całej Polski i świata.

