Jak bardzo jesteśmy zależni od przyrody? „Horyzonty zmiany – przyroda w literaturze” RDC 22.04.2024 22:04 W ramach 26. Festiwalu Literackiego Planeta Izabelin odbędzie się spotkanie pod hasłem „Horyzonty zmiany – przyroda w literaturze”. Wezmą w nim udział reportażystka Iza Klementowska, dziennikarz Robert Jurszo i autor książek ornitologicznych Jacek Karczewski. Spotkanie poprowadzi dziennikarka RDC Beata Jewiarz. — Spotkają państwo autorów, którzy w swojej twórczości dotykają tematów związanych z przyrodą i popularyzacją natury — mówi Jewiarz.

Spotkanie pod hasłem „Horyzonty zmiany – przyroda w literaturze” (autor: Big Book Cafe/Planeta Izabelin/FB)

Spotkanie pod hasłem „Horyzonty zmiany – przyroda w literaturze” w ramach 26. Festiwalu Literackiego Planeta Izabelin. Zapowiadamy je w przypadający dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Będzie o tym, jak lepiej rozumieć przyrodę oraz to, jak bardzo jesteśmy od niej zależni. Jakich opowieści o świecie natury potrzebujemy w dobie kryzysu klimatycznego? Prowadzącą spotkanie będzie nasza dziennikarka Beata Jewiarz.

— W spotkaniu „Narracje przyszłości — język opowieści o przyrodzie i ekologii” spotkają państwo i usłyszą autorów, którzy w swojej twórczości dotykają tematów związanych z przyrodą, popularyzacją natury i jej ochrony. Przyjrzymy się historiom, które budują nasz stosunek do natury w przestrzeni publicznej i literackiej — zapowiada Jewiarz.

W debacie wezmą udział reportażystka Iza Klementowska, dziennikarz Robert Jurszo i autor książek ornitologicznych Jacek Karczewski.

— Spróbujemy zadać sobie pytania, co możemy zrobić, by lepiej rozumieć świat przyrody, jak bardzo jesteśmy od niego zależni i przede wszystkim, co możemy zrobić, żeby zachować to, co pozostało i jak możemy wspierać budujące narracje wokół świata przyrody, oraz jaki język opowieści temu najlepiej służy — mówi Jewiarz.

Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia, godz. 19:00 w Big Book Cafe Dąbrowskiego.

Czytaj też: Ptaki wszystkich pór roku w Łazienkach Królewskich na wyjątkowej wystawie