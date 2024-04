Ptaki wszystkich pór roku w Łazienkach Królewskich na wyjątkowej wystawie RDC 17.04.2024 22:23 Fotografie Adama Warzyszyńskiego prezentujące ptaki mieszkające i odwiedzające Łazienki Królewskie będzie można oglądać od 18 kwietnia w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykola. „To próba uchwycenia piękna tam, gdzie się go nie spodziewamy, na przykład w błysku oka wrony czy nastroszonych piórach gołębia, w których znajdujemy bogactwo barw” – poinformowało Muzeum Łazienki Królewskie.

Sikorka (autor: Adam Warzyszyński/Łazienki Królewskie (FB))

18 kwietnia w Łazienkach Królewskich wernisaż wystawy fotografii Adama Warzyszyńskiego. Zdjęcia ptaków, które mieszkają lub goszczą w stołecznych Łazienkach, będzie można oglądać w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykola. Prace są uszeregowane według poszczególnych pór roku.

„Prezentowane fotografie, stanowiące wybór prac z ponad dwóch lat współpracy Adama Warzyszyńskiego z Muzeum Łazienki Królewskie, to spojrzenie pełne ciekawości. Zatrzymanie ulotnej chwili, w której mewa marznie w śniegu na poręczy mostka albo kaczka mandarynka wygięła szyję akurat w taki sposób, że pokazuje swoje pióra ułożone w nietypowy kształt. To próba uchwycenia piękna tam, gdzie się go nie spodziewamy, na przykład w błysku oka wrony czy nastroszonych piórach gołębia, w których znajdujemy bogactwo barw” – poinformowało Muzeum Łazienki Królewskie.

Prace Warzyszyńskiego są uszeregowane według poszczególnych pór roku.

„Pełnia lata to fotografie zatopione w słońcu i zieleni. Jesień przynosi całą gamę ciepłych kolorów, a zima otula śniegiem i nostalgią. Dajmy się ponieść podróży pełnej barw i kształtów, w której poprzyglądamy się naszym ptasim przyjaciołom tak, jak oni przyglądają się nam ze zdjęć. Może czasem warto zatrzymać się na dłuższą chwilę, zwolnić tempo, zobaczyć więcej, tak by nic ważnego nam nie umknęło” – podało biuro prasowe stołecznego parku.

Adam Ludwik Warzyszyński zajmuje się fotografią od początku lat 90. Z wykształcenia jest ekonomistą. Rozpoczynał od analogowych zdjęć wywoływanych na powiększalniku w piwnicy własnego domu.

Specjalizuje się w fotografii portretowej i krajobrazowej, w której wiodącym tematem jest dzika przyroda. Inspiracji szuka w Puszczy Augustowskiej i Białowieskiej oraz Dolinie Narwi – rezerwatach objętych ochroną.

Od 2022 r. współpracuje z Muzeum Łazienki Królewskie, uwiecznia ptaki królewskiej rezydencji. Od 2003 r. wprowadza do warszawskich parków kina plenerowe. Od 2006 r. realizuje Filmową Stolicę Lata i jest inicjatorem wielu otwartych pokazów kinowych.

