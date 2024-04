Pierwsze nurogęsi przeszły bezpiecznie przez Czerniakowską RDC 15.04.2024 19:22 Rozpoczęły się pierwsze migracje rodzin nurogęsi w stronę Wisły. Pierwsza dzielna matka wraz ze swoim stadkiem przeszła już przez ruchliwą Czerniakowską. Pomogły, jak co roku, służby miejskie.

Pierwsze nurogęsi przeszły bezpiecznie przez Czerniakowską (autor: Zarząd Zieleni Warszawy/Facebook)

Nurogęsi zaczęły swoje wędrówki z Łazienek Królewskich do Wisły. Ich stała trasa prowadzi przez sam środek Wisłostrady. Od ubiegłego roku za bezpieczną podróż ptaków odpowiada miejski zarząd zieleni.

- Po opuszczeniu gniazda matki wraz z młodymi pokonują trudną drogę z Łazienek Królewskich przez kanał Piaseczyński, ul. Myśliwiecką i Czerniakowską do Wisły. Od początku kwietnia, jak co roku, pracownicy zarządu zieleni wraz ze służbami i mieszkańcami angażują w pomoc samicom nurogęsi i ich młodym – powiedziała rzeczniczka zarządu zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska

- Za nami już pierwsza taka przeprawa. W minioną niedzielę zabezpieczaliśmy przejście mamy z 14 nurogąsiątkami. Z roku na rok staramy się usprawniać akcję wsparcia tych ptaków w przejściu przez Wisłostradę. Na bieżąco monitorujemy sytuację. Wyznaczyliśmy dyżuru wolontariuszy, którzy zostali przeszkoleni m.in z zasad kierowania ruchem – poinformowała.

Dodała, że ich zadaniem jest monitorowanie stawów w Łazienkach i kanału Piaseczyńskiego oraz powiadamianie odpowiednich służb, a w razie potrzeby zatrzymanie ruchu i bezpieczne przeprowadzenie rodziny przez jezdnię.

Apel do kierowców

Zaapelowała do mieszkańców o zachowanie czujności. - Kierowców i rowerzystów prosimy o ostrożną jazdę, a spacerowiczów o zachowanie bezpiecznego dystansu, by nie płoszyć migrujących ptaków. Prośba też do właścicieli psów o wyprowadzenie pupili na smyczy – dodała.

- Jeśli ktoś z państwa spotka nurogęsi szykujące się do przeprawy, to prosimy do nich zbyt blisko nie podchodzić, gdyż są to ptaki dość płochliwe. W takim przypadku najlepiej powiadomić straż miejską, która podejmie już dalsze kroki – przekazała.

St. insp. Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej zaapelował o wolniejszą jazdę i ostrożność w pokonywaniu fragmentów ulic Myśliwieckiej i Czerniakowskiej oraz o na reagowanie na sygnały służb miejskich.

Nurogęsi są objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W Warszawie gniazdują niemal wyłącznie w Łazienkach Królewskich i okolicach, mimo że nurogęś nie należy do gatunków parkowych, a park jest oddalony od Wisły.

Zanim ptaki przeniosą się do koryta rzeki, zamieszkują dziuple drzew. Żywią się głównie rybami, których brakuje im w parkowych zbiornikach i kanałach. Dlatego od razu po wykluciu piskląt matki prowadzą je do Wisły. W wodzie matki transportują młode na grzbiecie. W ten sposób chronią je przed niebezpieczeństwami, ale także natłuszczają swoją wydzieliną z gruczołu kuprowego, zabezpieczając pióra piskląt przed przemakaniem.

