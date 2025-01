Legenda rocka Jethro Tull powróci w tym roku do Polski Cyryl Skiba 26.01.2025 14:42 Jethro Tull powraca z nową płytą i koncertami w 2025 roku. W ramach światowej trasy „The Seven Decades” Ian Anderson i jego zespół zabiorą fanów w niezapomnianą podróż przez swoją bogatą karierę muzyczną.

Jethro Tull (autor: Materiał promocyjny/FB Jethro Tull)

W piątek 7 marca światło dzienne ujrzy nowy studyjny album legendy rocka progresywnego zespołu Jethro Tull.

Na płycie zatytułowanej „Curious Ruminant” znajdzie się dziewięć premierowych utworów, różnorodnych pod względem długości i charakteru — od krótkich, pełnych energii kompozycji po niemal siedemnastominutową muzyczną opowieść.

W grudniu tego roku Jethro Tull powróci do Polski. W ramach światowej trasy koncertowej „The Seven Decades” Ian Anderson i jego zespół zabiorą fanów w niezapomnianą podróż przez swoją bogatą karierę muzyczną.

Podczas koncertów usłyszymy największe klasyki Jethro Tull takie jak „Aqualung”, „Locomotive Breath” czy „Thick as a Brick”, które na stałe wpisały się w historię muzyki. To także okazja, by cieszyć się nowymi utworami z ostatnich albumów zespołu, wydanych w 2022 i 2023 roku, a także z nadchodzącego albumu „Curious Ruminant”, które potwierdzają, że muzycy Jethro Tull wciąż są w doskonałej formie.

Zespół wystąpi w Polsce dwukrotnie: 5 grudnia 2025 roku w krakowskim ICE oraz 7 grudnia 2025 roku w Sali CSK w Lublinie.

Czytaj też: Giganci psychodelicznego rocka, czyli Kadavar na dwóch koncertach w Polsce