Giganci psychodelicznego rocka, czyli Kadavar na dwóch koncertach w Polsce Cyryl Skiba 25.01.2025 12:34 Niemiecki Kadavar zagra dwa klubowe koncerty w Polsce, które odbędą się jesienią. 9 października zespół zagra w Krakowie, a 10 października w Warszawie.

Kadavar w Polsce (autor: Kadvar/FB)

Mistrzowie ciężkich riffów i doskonałych melodii – Kadavar powróci do Polski z energetycznym setem oraz wyjątkowym towarzystwem – wschodzącą w stoner rockowym światku Slomosą i psychodelicznym, australijskim Orb.

Kadavar perfekcyjnie opanował sztukę obracania przeszłości w teraźniejszość. Ich natchniony latami 70. psychodeliczny stoner rock to muzyka o mocnych korzeniach, ale w pełni autorska i rozpoznawalna. Zespół ogłosił, że po dwóch latach pracy zakończył nagrywać nową płytę. Znamy już pierwszy singiel „I just want to be a sound”.

Koncerty odbędą się 9 października w krakowskim Hyde Parku oraz 10 października w warszawskim Niebie.

