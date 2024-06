Grodziskie Wianki dziś na Stawach Walczewskiego. Program specjalny w RDC Adam Abramiuk 22.06.2024 11:11 W Radiu dla Ciebie żegnamy wiosnę i witamy lato. Dziś jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim na Grodziskich Wiankach. Impreza tradycyjnie odbędzie się na Stawach Walczewskiego. W programie koncerty i warsztaty plastyczne, a także specjalny program w RDC.

Grodziskie Wianki/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Dziś w RDC specjalny program. Pożegnamy wiosnę i powitamy lato w Grodzisku Mazowieckim na Grodziskich Wiankach. Impreza od 15:30, a my na naszą antenę zapraszamy już od 13:45. Specjalny program poprowadzi Piotr Łoś

- To miasto ma w sobie jakąś siłę rozwoju i miejski taki chyba też dobry klimacik. Jasne jest, że bliskość Warszawy pomaga, ale też i podnosi poprzeczkę, co myślę, że samorząd grodziski wie od wielu lat. Ja mam nadzieję, że nie tylko dowiem się, kim był pan Walczewski, ten od Stawów Walczewskiego, ale też będę miał frajdę porozmawiania z Lamią San, niesamowicie energetyczną wokalistką - mówi nasz redakcyjny kolega.



Zapraszamy do słuchania w Radiu dla Ciebie - o 13:45, po 15:00 i 17:00.

W programie Grodziskich Wiankach:

15.30– koncert orkiestry Gedeon Richter Polska pod batutą Jerzego Wysockiego z udziałem solistki Hanny Chmielewskiej

17.30 – nasze talenty – prezentacja grup działających przy Ośrodku Kultury

19.15 – koncert zespołu Lamia Sun

21.30– koncert Bunch Of Chairs Orchestra

Wiankowe warsztaty plastyczne - 15.30-20.30.

