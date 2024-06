Wianki nad Wisłą, kina plenerowe i koncerty, spektakle. Pierwsze dni wakacji w Warszawie RDC 21.06.2024 11:48 Wianki nad Wisłą, Big Book Festival czy kina plenerowe, a nawet cykl spektakli. Moc atrakcji w pierwszych dniach wakacji w Warszawie. Sprawdziliśmy, jak spędzić najbliższe dni w stolicy.

Wianki nad Wisłą, kina plenerowe i koncerty, spektakle. Pierwsze dni wakacji w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Wakacje w Warszawie zapoczątkuje seria letnich atrakcji. W wielu miejscach na okres letni powstały kina plenerowe, zaplanowano liczne festiwale oraz koncerty.

Wianki nad Wisłą

W sobotę 22 czerwca na Podzamczu odbędą się Wianki nad Wisłą. Mieszkańcy stolicy będą świętować początek lata podczas wspólnego pikniku. Wezmą udział w warsztatach plecenia wianków z żywych kwiatów, a wspólnie stworzony ogromny wianek tradycyjnie wrzucą do Wisły.

Na terenie Multimedialnego Parku Fontann powstanie Wioska Słowiańska. Znajdą się tam punkty gastronomiczne, stanowiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz punkty z rękodziełem i tradycyjnymi wyrobami. Na wiankowej scenie nie zabraknie pokazów tańca i śpiewu w wykonaniu zespołów ludowych.

Wystąpi m.in. Kapela ze Wsi Warszawa & BASSałyki oraz zespół Voo Voo. Zwieńczeniem imprezy będzie koncert pod tytułem „Wianki nad Wisłą - Dźwięki Wolności”. Na scenie pojawią m.in. Zalewski, Vito Bambino czy Mery Spolsky. Wstęp jest bezpłatny.

Big Book Festival

Od 21 do 23 czerwca warszawscy miłośnicy książek mogą odwiedzić Big Book Festival. To trzy dni wydarzeń inspirowanych literaturą. Tegoroczna, 12. edycja przebiegnie pod hasłem "Jesteśmy iluzją". Program przewiduje około 20 wydarzeń, w tym spotkania z ludźmi świata literatury. Pojawią się m.in. Sylwia Zientek, Tomasz Stawiszyński, Bartosz Józefiak. Odbędzie się on w dwóch centrach literackich w Warszawie: w Big Book Cafe MDM przy ul. Koszykowej oraz Big Book Cafe przy ul. Dąbrowskiego. Udział w festiwalu jest bezpłatny.

Kina plenerowe i seria spektakli

Warszawiacy od początku czerwca do końca września mogą brać udział w wyjątkowych seansach filmowych. W kilku miejscach w całym mieście powstały kina plenerowe, w tym m.in. na placu Grunwaldzkim, Ursynowskie Lato Filmowe czy Kino Letnie we Włochach. Jednym z największych kin plenerowych w stolicy jest Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca organizowane przez Kinotekę. Najbliższe seanse odbędą się w sobotę 22 czerwca oraz w czwartek 25 czerwca. Na tle Pałacu Kultury i Nauki odtworzony zostanie film "La La Land" w reż. Damiena Chazelle'a z Ryanem Goslingiem oraz "Reality" w reż. Tiny Satter. W ciągu najbliższych trzech miesięcy na wielkich ekranach w stolicy pojawią się zarówno klasyki światowego i polskiego kina, jak i tytuły z bieżącego repertuaru. Wstęp na seanse we wskazanych kinach plenerowych jest darmowy.

We wtorek, 25 czerwca, w Ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zostanie zainicjowany ósmy sezon serii spektakli "Szekspir w parku". W tym roku po raz pierwszy zaprezentowana zostanie nie jedna, ale dwie komedie Szekspira. Jako pierwszy zostanie pokazany spektakl "Sen nocy letniej". Na scenie pojawią się m.in. Tamara Arciuch, Bartek Kasprzykowski, Hanna Konarowska-Nowińska i Sandra Staniszewska-Herbich. Oprócz „Snu nocy letniej”, w lipcu wystawiony zostanie również "Wieczór Trzech Króli". Oba spektakle wyreżyserował John Weisgerber.

Festiwale artystyczne

Od 28 do 30 czerwca w Warszawie odbędzie się 31. edycja festiwalu Sztuka Ulicy. Jego misją jest promowanie form artystycznej ekspresji i współczesnych trendów w sztuce w przestrzeni miejskiej. Jest organizowany cyklicznie od 1993 r. Zaproszone są formacje uliczne nie tylko z Polski, ale również z innych części Europy. Prezentacje planowane są na Rynku Nowego Miasta, na placu przy Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" i w Piasecznie na Parkingu Miejskim przy ulicy Sierakowskiego. Wstęp na festiwal jest wolny.

Od 27 do 28 czerwca w Teatrze Komuna odbędzie się druga edycja minifestiwalu etiud studenckich "Przyszłość świata". Podczas festiwalu możliwe będzie obejrzenie prac studentów Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze, Niemieckiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej w Berlinie i wydziału animacji uniwersytetu w Zlinie. W programie znalazło się 21 filmów. Kuratorem cyklu "Przyszłość świata" jest Jan Kolankiewicz. Wstęp na festiwal jest wolny.

