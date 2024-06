Z Mazowsza nad morze koleją. Jutro ruszy pociąg „Słoneczny” Anna Boćkowska 21.06.2024 09:52 Już jutro na swoją trasę wyruszy pociąg „Słoneczny”. Z połączenia Warszawa – Ustka – Warszawa będzie można korzystać 7 dni w tygodniu. – Ceny biletów są atrakcyjne – przekazał Szymon Sobczak z Kolei Mazowieckich.

Z Mazowsza nad morze pociągiem „Słonecznym” (autor: Koleje Mazowieckie)

Pociąg „Słoneczny”, który zawiezie podróżnych z Mazowsza nad polskie morze wyruszy na swoją trasę już jutro. Codziennie będzie można skorzystać z połączenia Warszawa – Ustka – Warszawa w atrakcyjnych cenach.

Start „Słonecznego” ze stacji Warszawa Zachodnia zaplanowany jest o godz. 06:40. Do Gdyni Głównej dotrze o godz. 10:21, z kolei do Ustki na godz. 12:22.

– Dobrą wiadomością jest to, że ceny biletów są takie same jak w poprzednim roku. Za bilet normalny w jedną stronę z Warszawy do Ustki zapłacimy 75 zł, a do Trójmiasta 60 zł. To atrakcyjna oferta, podobnie jak czas i warunki podróży – mówił Szymon Sobczak z Kolei Mazowieckich.

„Słoneczny – BIS”, kursujący między Warszawą a Trójmiastem, zostanie uruchomiony w innej formule niż w roku poprzednim. Wyjedzie na tory w dwóch terminach: 6-7 lipca w związku z festiwalem Open’er, a także w długi weekend sierpniowy, czyli 15 i 18 sierpnia.

Bilety na pociąg dostępne są na stronie bilety.mazowieckie.com.pl

