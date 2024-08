V Festiwal Kultury Żydowskiej od jutra w Grodzisku Mazowieckim. Co w programie? Cyryl Skiba 21.08.2024 21:48 Już jutro w Grodzisku Mazowieckim rozpoczyna się V Festiwal Kultury Żydowskiej. Tematem tegorocznej edycji jest Pieśń (Lid) oraz dziedzictwo sefardyjskich Żydów. - Zależy nam, żeby pokazywać, że ta kultura nadal istnieje - mówił w Polskim Radiu RDC współorganizator Piotr Strzemieczny.

V Festiwal Kultury Żydowskiej od jutra w Grodzisku Mazowieckim. Co w programie? (autor: Mat. organizatora)

V Festiwal Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim od czwartku do poniedziałku.Tematem tegorocznej edycji jest Pieśń (Lid) oraz dziedzictwo sefardyjskich Żydów. O wydarzeniu mówił w Polskim Radiu RDC współorganizator Piotr Strzemieczny.

POSŁUCHAJ ROZMOWY | V Festiwal Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim

- Program wydarzeń jest niezwykle bogaty - podkreślał w Piotr Strzemieczny. - Bardzo nam od samego początku idei festiwalu w Grodzisku zależało i nadal zależy, żeby pokazywać, że ta kultura wciąż istnieje, wciąż żyje i funkcjonuje. Program jest bogaty, niektórzy powiedzą, że jest zbyt bogaty, bo dzieje się chwila po chwili coś, natomiast my mamy wielką nadzieję, że jest to na tyle różnorodny program, że do każdego trafi coś - tłumaczył.



W programie między wydarzenie o nazwie „Jestem Żydówką. O codziennym życiu Żydów w Polsce”, czyli spotkanie z Miriam Synger. Odbędzie się ono w niedzielę o 19:00.

- Miriam jest osobą bardzo bezpośrednią, bardzo dobrą edukatorką również, jeżeli chodzi o jej działalność. Natomiast to, co u niej jest bardzo cenne, to to, że jest też zaznajomiona z mediami społecznościowymi, prowadzi Instagram, prowadzi Facebooka w całkiem dobry i chwytliwy sposób. To spotkanie z nią będzie nie tylko o książce. Książka jest pamiętnikiem, tak? Czyli pamiętnik to jest opis życia, czyli to będzie po prostu o życiu Żydów w Polsce - zachęcał Strzemieczny.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, na część obowiązują zapisy. Wydarzenia między innymi w Namiocie Festiwalowym w parku Skarbków. Program dostępny jest TUTAJ.

