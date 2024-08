„Natalia Kaczmarek może ukrywać asa w rękawie”. A. Kszczot o szansach Polek na medale IO w lekkoatletyce Miłosz Kuter 09.08.2024 09:08 Natalia Kaczmarek to nasza ostatnia szansa medalowa w lekkoatletyce – ocenia Adam Kszczot. Multimedalista i ekspert sportowy Polsatu rozmawiał w Paryżu z naszym specjalnym wysłannikiem o decydującej fazie zawodów lekkoatletycznych na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Od lewej: Adam Kszczot i Miłosz Kuter (autor: RDC)

Zawody lekkoatletyczne na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wchodzą w decydującą fazę. To ostatnie szanse na sukcesy polskich zawodników, których do tej pory było bardzo niewiele.

Jak na razie na zawodach w stolicy Francji Polska nie zdobyła medalu w lekkoatletyce. Dziś w finale biegu na 400 metrów pobiegnie Natalia Kaczmarek.

Nasz specjalny wysłannik Miłosz Kuter rozmawiał z Adamem Kszczotem, multimedalistą mistrzostw Europy i świata w biegu na 800 metrów oraz ekspertem sportowym Polsatu.

Kszczot przyznał, że Natalia może być naszą ostatnią nadzieją, ale nie będzie łatwo.

– Natalia Kaczmarek to nasza ostatnia szansa medalowa, która może tutaj się pojawić. Marileidy Paulino i Nadine Nazair to topowe zawodniczki i mam wrażenie, że odstają o jakąś klasę. Jednak czy Natalia nie ukrywa jakiegoś asa w rękawie, to już się dowiemy niebawem w biegu finałowym. Natalia musi zrobić jedno, pobiec od startu do mety tak jak w najlepszym momencie swojego sezonu, czy to mówimy o startach, czy po prostu o treningu. Taki jest cel. Daj Boże medal – powiedział Kszczot.

Bieg finałowy Natalii Kaczmarek odbędzie się o g. 20:00, wcześniej 26-latka wystąpi w sztafecie 4 x 400 kobiet.

Dziś w biegu na 100 m przez płotki powalczy także reprezentantka Mazowsza Pia Skrzyszowska. Warszawianka swój ćwierćfinałowy bieg zakończyła na trzecim miejscu.

Kszczot zauważył, że Pia musi w półfinale wyeliminować kilka błędów.

– Najtrudniejsze jest przygotowanie mentalne w takich warunkach. Wiemy na co ją stać, wiemy, że biega regularnie dobre wyniki, ale te wyniki biega się na biegach komercyjnych po to, żeby na imprezie głównej odtworzyć ten występ, który był najlepszy do tej pory i żeby właśnie w takich okolicznościach zaistnieć możliwie jak najwyżej w tabeli. Tego byśmy sobie życzyli, a jaki będzie wynik, dowiemy się niebawem – dodał Kszczot.

Pia w półfinale biegu na 100 m przez płotki pobiegnie o godz. 12:05. Zawody lekkoatletyczne odbywają się w podparyskim Stade de France.

Kszczot podkreślił, że liczba kibiców na trybunach zaskakuje.

– Zawodnicy niejednokrotnie powtarzają ze zdziwieniem, że poranne sesje są pełne. Może nie tak głośne, ale pełne. I to jest magia igrzysk. To impreza raz na cztery lata i ta niedostępność popycha ludzi z całego świata. Bardzo popularna jest turystyka igrzyskowa, ludzie wyjeżdżają specjalnie raz na cztery lata na tę imprezę, żeby zobaczyć wszystkie najlepsze sporty – powiedział multimedalista.

Stade De France może pomieścić blisko 81 tysięcy kibiców.

Do tej pory Polska na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zdobyła sześć medali: złoty, srebrny i cztery brązowe.

