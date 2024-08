Sobota nie dla Polaków. Szanse medalowe w niedziele. Polskie Radio RDC na IO 2024 Miłosz Kuter 04.08.2024 09:45 W Polskim Radiu RDC podsumowujemy dziewiąty dzień igrzysk olimpijskich w Paryżu. W stolicy Francji jest nasz wysłannik Miłosz Kuter. Sobota, mimo startu wielu polskich sportowców nie zakończyła się zdobyciem medalu. Szanse na kolejne krążki mamy jednak już dziś, w niedzielę.

Polacy walczą o medale na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu (autor: fot. Łukasz Szeląg/PZLA)

Sobota to był słodko-gorzki dzień na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Sprzed nosa uciekło kilka poważnych szans medalowych, ale pojawiły się nowe nadzieje.

Polskiej sprinterce, Ewie Swobodzie zabrakło 0,01 sekundy, żeby wziąć udział w finałach sprintu na sto metrów.

W decydującym o medalach mieszanym biegu sztafetowym cztery razy 400 metrów, już tak małej różnicy nie było a Polacy zakończyli rywalizację na 7 pozycji.

W skoku o tyczce Piotr Lisek i Robert Sobera zakończyli występ w Paryżu już na eliminacjach.

Polscy siatkarze przegrali natomiast mecz o pierwsze miejsce w grupie z Włochami i w ćwierćfinale, biało czerwoni zmierzą się ze Słowenią.

Wyjścia z grupy pomimo porażki z Niemcami są pewni także siatkarze plażowi.

Dzień dobrze zakończyła jednak Katarzyna Wasick, która pewnie awansowała do olimpijskiego finału pływackiej rywalizacji na 50 metrów stylem dowolnym

Medalowe szanse w niedziele

W niedziele kolejne starty polskich olimpijczyków, finały i szanse medalowe.

O złoty "krążek" rywalizować będą min. młociarze - Paweł Fajdek oraz Wojciech Nowicki a w kwalifikacjach powalczą Anita Włodarczyk i Malwina Kopron.

Katarzyna Wasick w półfinale pływackiego sprintu na 50 metrów uzyskała trzeci najlepszy wynik i dziś także zawalczy o medal.

Już z samego rana zaczęła się finałowa funda w męskim golfie. W grze cały czas jest Adrian Meronk.

Także finał ujeżdżania indywidualnego, 40-letnia Sandra Sysojeva, Polka pochodzenia litewskiego, próbuje sięgnąć po medal na grzbiecie konia Maxima Bella.

Radomianka Martyna Kotwiła wystąpi natomiast w eliminacjach w sprincie na 200 metrów.

Mecz decydujący o awansie do ćwierćfinałów rozegrają natomiast koszykarze w odmianie 3 na 3. Podopieczni Piotra Renkiela zmierzą się z Łotyszami.

Wieczorem czeka nas jeszcze mecz siatkarek. Biało-czerwone, które są już pewne awansu do ćwierćfinału, zagrają na koniec grupowych zmagań z Brazylią.

Igrzyska z RDC

„Igrzyska z RDC” to audycja Polskiego Radia RDC, w trakcie której na bieżąco informujemy o najważniejszych wydarzeniach z igrzysk olimpijskich w Paryżu, zdobytych medalach i sylwetkach naszych sportowców szczególnie tych reprezentujących Mazowsze.

Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 16:30. Wszystko to okraszone ekskluzywnymi wywiadami ze sportowcami i sondami z kibicami, którzy pojechali do Paryża dopingować naszych reprezentantów.

Będziemy z Państwem do ostatniego dnia Igrzysk, które zakończą się 11 sierpnia!

Igrzyska z RDC | RDC

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.