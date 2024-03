Rozbudowa światłowodu w Ciechanowie. Miasto przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców Alicja Śmiecińska 27.03.2024 21:39 Sieć światłowodowego internetu w Ciechanowie zostanie rozbudowana. Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca zbiera deklaracje mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem się. Do 19 kwietnia można wypełnić formularz online.

Rozbudowa światłowodu w Ciechanowie. Miasto przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pixabay)

W Ciechanowie rozbudowany zostanie światłowód. Miasto czeka na zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą być przyłączeni do sieci. Do 19 kwietnia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

– Zainteresowani nie będą ponosili kosztów budowy linii światłowodowej – mówi rzeczniczka ciechanowskiego ratusza Paulina Rybczyńska – spółka, która będzie realizowała to przedsięwzięcie, określiła już przebieg światłowodu. On będzie doprowadzony do granic działek na terenie ciechanowskich osiedli. Osoby, których posesje nie zostały ujęte w tym momencie w wykazie, a chcą mieć możliwość podpięcia internetu światłowodowego do własnej posesji, do 19 kwietnia mogą wypełnić krótki formularz online.

Lista ciechanowskich osiedli, gdzie będzie podłączony internet dostępna jest w wersji elektronicznej na mapie na stronie urzędu miasta. Koszt podłączenia do internetu będzie określony przez operatora w zależności od jego prędkości.

