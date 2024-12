Jest śledztwo prokuratury po napadzie w punkcie z automatami. Zatrzymano dwie osoby Iwona Rodziewicz-Ornoch 12.12.2024 21:02 Prokuratura wszczęła śledztwo po napadzie w punkcie z automatami do gier w Ciechanowie. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, w tej sprawie zatrzymano dwie osoby. Jedna z nich usłyszała już zarzuty. W napadzie ucierpiała mieszkanka Ciechanowa, która została pobita i okradziona.

Policja (autor: KSP)

Po wtorkowym napadzie na punkt z automatami do gier 36-letnia kobieta usłyszała dzisiaj zarzut rozboju. Jak mówi rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Sakowska, wciąż trwają czynności z 40-letnim mężczyzną.

– Mężczyzna również odpowie za swoje zachowanie. W związku z tym zdarzeniem zostało wszczęte śledztwo przez prokuraturę rejonową w Ciechanowie. Śledztwo jest prowadzone w kierunku artykułu 280 paragraf 1, czyli rozbój. W tym lokalu policjanci ujawnili nielegalne automaty do gier, które zostały zabezpieczone w związku z podejrzeniem prowadzenia gier hazardowych bez zezwolenia – przekazała Magda Sakowska.

Do napadu rabunkowego na punkt z automatami do gier doszło przy ulicy 11 Pułku Ułanów we wtorek ok. godz 23. Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o krzyku w jednym z lokali.

– Na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe. Funkcjonariusze zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu. W środku przebywała 48-letnia ciechanowianka. Dwie osoby groziły kobiecie, a następnie ukradły jej pieniądze, telefon oraz biżuterię, po czym zamknęły ją w pomieszczeniu, uniemożliwiając wyjście – relacjonuje Sakowska.

Dwóch sprawców pobiło kobietę i ją okradło. Poszkodowana trafiła do szpitala.

