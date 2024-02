Zamknęli główną trasę, ale nie zmienili świateł. Ogromne korki w Wołominie i Kobyłce Adam Abramiuk 29.02.2024 08:37 Zamknęli główną trasę, ale nie zmienili organizacji sygnalizacji świetlnej. Kierowcy w Wołominie i Kobyłce tkwią z tego powodu w wielkich korkach na objazdach. – Po jednym dniu nie możemy czegokolwiek zmieniać, ponieważ nie znamy rzetelnych potoków ruchu – odpowiada rzeczniczka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Przebudowa DW 634 (autor: RDC)

Przez niezmienioną sygnalizację świetlną i remonty na drodze wojewódzkiej nr 634 w Wołominie i Kobyłce kierowcy muszą mierzyć się z wielkimi korkami.

Mimo że wyłączone są dwa fragmenty DW 634, to wciąż ma ona pierwszeństwo przejazdu względem dróg dochodzących.

Ruchu na niej praktycznie nie ma, a kierowcy czekają po kilkanaście minut, żeby móc ją przekroczyć. Tak jest m.in. na ul. Legionów w centrum Wołomina czy na ul. Hallera w Kobyłce.

Zastępca burmistrz Wołomina Dariusz Szymański przyznaje, że faktycznie problem trzeba pilnie rozwiązać.

– Zwróciliśmy się do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą tej drogi, z prośbą o przeprogramowanie sygnalizacji tak, aby uwzględniała zmianę organizacji ruchu. Oczekujemy na szybką reakcję i poprawę sytuacji na drodze – mówi.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiedział, że przyjrzy się sprawie.

– Po jednym dniu nie możemy czegokolwiek zmieniać, ponieważ nie znamy rzetelnych potoków ruchu. Musimy więc trochę poczekać i obserwować, jak ruch się rozkłada. Jeżeli nadal będą takie korki, nie wykluczamy zmiany organizacji ruchu – mówi odnośnie do ul. Legionów rzeczniczka MZDW Monika Burdon.

Pewniejsza jest za to sytuacja w Kobyłce. Tam światła zostaną wyłączone, jednak dopiero za jakiś czas.

– Dopiero kiedy kolejny odcinek od Kobyłki do Zielonki będzie realizowany. Czasowa organizacja ruchu już wpłynęła do organu zarządzającego, myślę, że to kwestia dwóch–trzech tygodni – informuje Burdon.

Remont drogi wojewódzkiej 634 ma potrwać blisko trzy lata. W przyszyły poniedziałek zamknięty będzie kolejny odcinek w Wołominie w okolicach al. Niepodległości.

Przebudowa DW 634

Pierwsze prace trwają już w Kobyłce od Orląt Lwowskich do ulicy Nadarzyn. Tam roboty zakończą się najwcześniej, bo w czerwcu tego roku.

Jest to jednak pierwsza część całej przebudowy. Druga, w Kobyłce i Zielonce ma zacząć się jeszcze w tym roku.

Zamknięcie DW 634 na odcinku Zielonka – Wołomin zgodnie z poniższymi etapami:

Etap 1: Od ul. Orląt Lwowskich do ul. Nadarzyn (w Kobyłce) od 31.01.24 (śr.) do 28.06.24 (pt.)

Etap 2: Od ul. Nadarzyn do ul. Ręczajska (w Kobyłce) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (śr.)

Etap 3: ul. Ręczajska (w Kobyłce) do ul. Legionów (w Wołominie) od 26.02.24 (pon.) do 29.11.24 (pt.)

Etap 4: ul. Legionów do ul. Reja (w Wołominie) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (śr.)

Etap 5: ul. Reja do al. Niepodległości (w Wołominie) od 04.03.24 (pon.) do 29.11.24 (pt.)

Etap 6: al. Niepodległości do ul. Lipińska (w Wołominie) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (pt.)

