Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły węzeł łączności rosyjskich wojsk pod Bachmutem RDC 08.08.2023 23:16 Nasze jednostki walczące pod Bachmutem w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, zniszczyły węzeł łączności rosyjskich wojsk; na tym odcinku frontu zginęło 65 żołnierzy wroga, a 120 zostało rannych — powiadomił we wtorek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty. Wtorek 8 sierpnia to 531. dzień wojny w Ukrainie.

„Utrzymujemy inicjatywę (pod Bachmutem), ale wróg desperacko się broni, stosując wszystkie rodzaje artylerii — od moździerzy po wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. W ciągu ostatniej doby nasze pozycje zostały ostrzelane 508 razy. Odnotowano sześć ataków z powietrza, doszło też do 16 starć (z przeciwnikiem)” — relacjonował Czerewaty, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

W ocenie rzecznika ukraińscy artylerzyści „rekompensują jakością i precyzją” przewagę Rosjan pod względem liczebności uzbrojenia.

Bitwa o Bachmut to najdłuższe i najbardziej krwawe starcie podczas wojny Rosji przeciwko Ukrainie, trwające od sierpnia 2022 roku. 20 maja 2023 roku szef rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oświadczył, że jego jednostki zdobyły Bachmut.

Od czerwca strona ukraińska regularnie informuje o sukcesach lokalnych operacji kontrofensywnych pod Bachmutem, prowadzonych głównie na terenach położonych na północny i południowy zachód od miasta. Analitycy ds. wojskowości podkreślają, że celem tych działań jest m.in. opanowanie wzgórz, z których możliwe będzie ostrzeliwanie sił agresora znajdujących się w zniszczonej miejscowości.

21 maja prezydent USA Joe Biden, uczestniczący w szczycie G7 w Hiroszimie, oznajmił, że rosyjskie wojska straciły w Bachmucie około 100 tys. żołnierzy.

SBU udaremniły rosyjską próbę przeniknięcia do systemu danych

Specjaliści ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) udaremnili próbę przeniknięcia przez rosyjski wywiad wojskowy do systemu wymiany danych ukraińskich sił zbrojnych — podało we wtorek biuro prasowe SBU na swojej stronie internetowej.

„W wyniku kompleksowych starań ujawniono i zablokowano niezgodne z prawem działania rosyjskich hakerów, którzy usiłowali przeniknąć do ukraińskich sieci wojskowych i zorganizować pozyskanie danych wywiadowczych” – podano w komunikacie.

Według SBU rosyjskie służby specjalne chciały uzyskać informację o działaniach ukraińskich sił zbrojnych, rozlokowaniu i przemieszczaniu sił obrony oraz o ich zabezpieczeniu technicznym.

Specjaliści SBU ustalili, że Rosjanie, chcąc rozprzestrzenić szpiegowskie wirusy, usiłowali wykorzystać tablety ukraińskich żołnierzy przechwycone na polu walki i posłużyć się znajdującymi się na nich kodami dostępu i programami.

SBU zidentyfikowała prawie 10 rosyjskich programów szpiegowskich, które miały służyć do uzyskania informacji wywiadowczych z ukraińskiego systemu wojskowego.

Władze apelują do chasydów, by nie przyjeżdżali we wrześniu do Humania na Rosz Haszana

Władze obwodu czerkaskiego na Ukrainie zaapelowały do chasydów, by nie przyjeżdżali do miasta Humań na żydowski Nowy Rok, Rosz Haszana, ze względu na regularny ostrzał Ukrainy przez siły rosyjskie.

„Radzimy pielgrzymom maksymalnie powstrzymać się przed przyjazdem do Humania ze względu na wojnę, regularne zmasowane ostrzały naszego kraju oraz możliwość prowokacji ze strony Rosji” – napisał szef władz obwodowych Ihor Taburec na Telegramie.

Co roku tysiące chasydów z całego świata pielgrzymują do Humania na na żydowski Nowy Rok na grób cadyka Nachmana z Bracławia, uważanego za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich. W tym roku Rosz Haszana jest obchodzone w dniach 15-17 września.

„Zdajemy sobie sprawę, że część wiernych, tak jak w zeszłym roku, też odważy się przyjechać. Dlatego wspólnie z władzami miejskimi, sektorem bezpieczeństwa i obrony oraz wszystkimi odpowiednimi służbami już pracujemy nad prewencją” – dodał Torecki.

W ubiegłym roku do Humania przybyło na Rosz Haszana ponad 23 tys. chasydów. Było to tylko nieznacznie mniej niż w latach poprzednich, gdy do miasta ściągało ich 30-40 tys.

