Na Krymie po ataku dronów wprowadzono stan wyjątkowy RDC 21.03.2023 22:42 Trzy osoby cywilne zabite, a 10 rannych w rosyjskich ostrzałach ostatniej doby na terenie Ukrainy. Dane te nie obejmują ofiar w okupowanym Mariupolu i Wołnowasze. Z kolei na okupowanym Krymie, po poniedziałkowym ataku dronów w Dżankoju, wprowadzono stan wyjątkowy. Wtorek 22 marca to 391. dzień wojny w Ukrainie

Wojna w Ukrainie (autor: Mykola Kalyeniak/PAP)

Po ataku dronów w mieście Dżankoj na okupowanym przez Rosję Krymie wprowadzono stan wyjątkowy – doniosły we wtorek portale społecznościowe. Ukraiński wywiad poinformował, że w wyniku ataku zniszczony został transport rosyjskich pocisków manewrujących Kalibr.

Do ataku doszło w poniedziałek wieczorem. Dżankoj to ważny węzeł kolejowy, gdzie znajduje się także lotnisko wojskowe rosyjskich sił powietrznych.

„Wybuch w mieście Dżankoj na północy tymczasowo okupowanego Krymu zniszczył rosyjskie rakiety manewrujące Kalibr NK podczas transportowania ich koleją” – ogłosił po zdarzeniu Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy.

We wtorek władze Dżankoja ogłosiły stan wyjątkowy na szczeblu lokalnym – relacjonują użytkownicy sieci społecznościowych. Według niezależnego rosyjskiego kanału Astra w Telegramie w wyniku ataku w mieście uszkodzonych zostało co najmniej pięć obiektów.

„Cztery z nich odnoszą się do stacji kolejowej (zajezdnia lokomotyw, budynek ochrony dworca, magazyn materiałowy i magazyn paliw), jeden obiekt to sklep rolniczy na ulicy Perekopskiej 51” – poinformował kanał. Według jego informacji w sklepie ranny został 33-letni mężczyzna. (https://t.me/astrapress/23355)

Tymczasem okupacyjne władze Krymu twierdzą, że w wyniku działań obrony przeciwlotniczej na Dżankoj spadły odłamki dronów, które uszkodziły cele cywilne: m.in. prywatny dom, sklep i technikum. Władze Krymu zaprzeczają, że zniszczony został transport rakiet Kalibr – pisze niezależny portal Meduza. (https://t.me/meduzalive/80664)

Rakiety Kalibr są przeznaczone do startu z nawodnych środków bojowych rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Zasięg tej broni wynosi ponad 2500 kilometrów dla celów naziemnych i ponad 375 kilometrów dla celów morskich.

Rosyjskie ataki na cywilów

Co najmniej trzy osoby cywilne zabite i 10 rannych – to tragiczny bilans ataków Rosji na wschodnie i południowe regiony Ukrainy, do których doszło ostatniej doby – poinformowali we wtorek przedstawiciele donieckiej i chersońskiej wojskowej administracji obwodowej.

„20 marca Rosjanie zabili dwóch mieszkańców Donbasu: w Bachmucie i Awdijiwce. Kolejne trzy osoby w obwodzie zostały ranne” – powiadomił w Telegramie szef donieckiej administracji Pawło Kyryłenko.

W dołączonej do wpisu grafice podano, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę w obwodzie donieckim zginęło 1420, a rannych zostało 3244 osób. Dane te nie obejmują ofiar w okupowanym Mariupolu i Wołnowasze – zastrzeżono.

W obwodzie chersońskim, częściowo wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji w listopadzie, ostatniej doby w wyniku ostrzałów przeciwnika zginęła jedna osoba.

„Według informacji Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej rosyjscy najeźdźcy 66 razy zaatakowali zamieszkałe punkty cywilne obwodu chersońskiego. (…) Dzielnice mieszkalne Chersonia były ostrzeliwane trzykrotnie. W mieście uszkodzone są domy jedno- i wielorodzinne” – przekazała chersońska administracja.

„Ostatniej doby w obwodzie chersońskim w wyniku rosyjskiej agresji zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych z różnymi stopniami obrażeń. Wśród rannych jest ośmioletni chłopiec” – poinformowano.

