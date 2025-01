Krwawa prowokacja w obw. kijowskim udaremiona 06.01.2025 18:29 Poniedziałek 6 stycznia to 1048. dzień wojny w Ukrainie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) udaremniła rosyjską krwawą prowokację w obwodzie kijowskim - poinformowała w poniedziałek SBU w sieciach społecznościowych. Jak wyjaśniono, agent rosyjskich służb miał wysadzić się w powietrze w jednostce wojskowej, jakoby w geście protestu.

Poniedziałek 6 stycznia to 1048. dzień wojny w Ukrainie (autor: Facebook/Volodymyr Zelensky)

"Kontrwywiad SBU zapobiegł krwawemu atakowi terrorystycznemu, który rosyjskie służby specjalne planowały przeprowadzić w obwodzie kijowskim. Operacja specjalna doprowadziła do zatrzymania czterech członków rosyjskiej siatki agenturalnej, przygotowywujących się do zdetonowania (przez jednego z nich) ładunków wybuchowych przy wejściu do budynku, gdzie stacjonuje jednostka sił zbrojnych" - powiadomiła SBU.

Według SBU improwizowany ładunek wybuchowy znajdował się w plecaku taktycznym, który miał zostać dostarczony na teren obiektu przez nieletniego agenta rosyjskich służb specjalnych, ubranego w ukraiński mundur wojskowy.

Ładunek miał eksplodować tuż po wejściu agenta do budynku. Sam współpracownik Rosjan zeznał, że eksplozja miała nastąpić później, już po opuszczeniu przez niego terenu jednostki. Jak podkreślono, młody mężczyzna przedstawił taki scenariusz operacji, ponieważ nie był świadomy tego, że zginie.

Kontrwywiad SBU z wyprzedzeniem ujawnił plany Rosjan i zapobiegł atakowi terrorystycznemu. W rezultacie zatrzymano nieletniego terrorystę i trzech innych agentów zaangażowanych w te działania - przekazała ukraińska służba.

"Tym atakiem terrorystycznym rosyjskie służby specjalne chciały zdestabilizować sytuację społeczno-polityczną w Ukrainie i stworzyć pozory konfliktu w siłach zbrojnych. (O tym konflikcie miało świadczyć to), że jeden +żołnierz+ jakoby wysadza w powietrze innych w geście protestu" - wyjaśniono w komunikacie SBU.

Zestrzelone drony i rakiety

Nasze jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły dwie rakiety i 79 dronów różnego typu, którymi rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy z niedzieli na poniedziałek - poinformowały ukraińskie siły powietrzne.

"Wróg zaatakował dwiema rakietami kierowanymi Ch-59 z kierunku południowego oraz 128 bezzałogowymi samolotami uderzeniowymi Shahed i symulatorami dronów z kierunków Briańska, Millerowa, Orła, Kurska i Primorsko-Achtarska w Rosji" – powiadomiły siły powietrzne w Telegramie.

"Potwierdzono zestrzelenie dwóch rakiet kierowanych Ch-59 oraz 79 bezzałogowych samolotów szturmowych Shahed i innych typów dronów w obwodach mikołajowskim, połtawskim, sumskim, charkowskim, kijowskim, czernihowskim, czerkaskim, dniepropietrowskim, żytomierskim, kirowohradzkim i winnickim" – wymieniono w komunikacie.

Siły powietrzne odnotowały, że 49 rosyjskich dronów utraciło łączność w wyniku zastosowania środków walki elektronicznej. Szczątki zestrzelonych bezzałogowców spowodowały uszkodzenia budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych w obwodach czernihowskim, sumskim, czerkaskim, połtawskim i kijowskim. Nie odnotowano żadnych ofiar.

