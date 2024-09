Warszawiacy wybrali imię dla żyrafiątka ze stołecznego zoo RDC 20.09.2024 18:23 Samiec żyrafy, który urodził się w warszawskim zoo pod koniec sierpnia, otrzyma imię Pomelo - zadecydowali internauci w głosowaniu. W tym roku imiona zwierząt urodzonych w stołecznym zoo zaczynają się na literę „P”.

Żyrafiątko ze stołecznego zoo (autor: Warszawskie ZOO)

Imię Pomelo zdobyło blisko 70 proc. głosów w finałowym głosowaniu. W żyrafiarni, w której mieszkają żyrafy, antylopy i... pigmejki oraz surykatki, pierwszym urodzonym maluszkiem była antylopa bongo. Dostała na imię „Porzeczka” i to wtedy powstał pomysł na tematyczne imiona dla maluchów urodzonych w tym pawilonie - ze świata roślin. Np. siostra Pomelo na imię ma Pietruszka.

„Nasz „mały” Pomelo rośnie zdrowo i pozostaje pod czujnym okiem swojej mamusi Malawi. Mamy dla Was dobrą wiadomość! Wychodzi już z mamą na wybieg zewnętrzny, a zatem możecie go poznać osobiście! Stopniowo przyzwyczaja się do nowego otoczenia, dlatego nie zawsze można go spotkać, ale już możecie próbować podejrzeć jego radosne figle na wybiegu” - przekazał stołeczny ogród zoologiczny.

Pomelo przyszedł na świat 28 sierpnia. Poród przebiegł książkowo, a Malawi okazała się świetną mamą. Maluszek rośnie - jak zapewnia zoo - elegancko i stale widzi się z resztą stada. Również ze swoją urodzoną miesiąc wcześniej przyrodnią siostrą Pietruszką, która żywo się nim interesuje.

Żyrafa Rothschilda

Żyrafa Rothschilda (do tego podgatunku należy Pomelo) ma taką samą liczbę kręgów szyjnych jak zdecydowana większość ssaków (7), są one jednak o wiele dłuższe (ok.30 cm).Język żyrafy jest długi (45-50 cm), niebiesko-fioletowy i pokryty brodawkami, aby mogła zjadać liście nawet z ciernistych gałęzi drzew. Samce żyrafy Rothschilda osiągają najwyższy wzrost spośród wszystkich podgatunków żyraf.

Każda żyrafa ma unikalny wzór plamek na ciele. Posiada 5 ossikonów (rogi u żyraf): dwa duże na czubku głowy, dwa mniejsze za uszami i jeden na czole. Charakterystyczny jest także brak plam na białej sierści nóg, od kolan w dół.

W ciągu ostatniej dekady populacja żyraf spadła o 40 proc. Szacuje się, że w Afryce występuje około 68,3 tys. dorosłych osobników gatunku żyrafy sawannowej. Podgatunek żyrafy Rothschilda mieszkający w stołecznym zoo należy do jednego z najbardziej zagrożonych - w naturze zostało niecałe 2 tys. osobników.

