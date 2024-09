ZOO z Mazowsza gotowe do pomocy zwierzętom z ogrodów dotkniętych powodzią Agnieszka Pazdecka-Maruszak 19.09.2024 16:53 Warszawskie i płockie ZOO są gotowe do udzielenia schronienia zwierzętom, które trzeba byłoby ewakuować z ogrodów zoologicznych zagrożonych przez powódź. Trwa także zbiórka żywności dla zwierząt, koców oraz dużych ręczników. — Sytuacja jest trudna. Wsparcie od nas wszystkich to dar serca, więc zróbmy to — powiedział dyrektor ZOO w Warszawie Andrzej Kruszewicz.

Mazowieckie ZOO gotowe do pomocy (autor: Zdjęcie ilustracyjne/ZOO Wrocław/FB)

Warszawskie i płockie ogrody zoologiczne są gotowe udzielić schronienia zwierzętom, które trzeba byłoby ewakuować z ZOO zagrożonych przez powódź.

Prezes płockiego ogrodu zoologicznego Krzysztof Kelman zapewnił, że chociaż płocki ogród jest zapełniony, to dla poszkodowanych zwierząt na pewno znajdzie się miejsce.

– Nie mamy wolnych pomieszczeń, które czekają na jakieś nieszczęście. Raczej we wszystkich pomieszczeniach mamy zwierzęta, mamy zaplecza hodowlane, które można by było podzielić na mniejsze części. Gdybyśmy brali na przykład gady, to byłby mniejszy problem, bo tych terrariów mamy dosyć dużo. Z dużymi zwierzętami byłby problem. Natomiast każde ZOO ma jakieś warunki do przyjmowania określonej grupy zwierząt – dodał.

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie Andrzej Kruszewicz powiedział, że w razie ewakuacji, w stolicy znajdzie się miejsce dla zwierząt.

– Rada Dyrektorów, czyli Stowarzyszenie Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów dało konkretne zapytanie do Wrocławia i do Opola, że w razie czego, mogą liczyć na pomoc pozostałych ogrodów zoologicznych, ale deklaracja z Wrocławia i z Opola jest taka, że na razie wszystko jest pod kontrolą – tłumaczył.

Pomoc dla zwierząt

Warszawskie ZOO apeluje także o pomoc dla zwierząt, które ucierpiały w wyniku powodzi na południu Polski. Trwa zbiórka. Ma charakter całodobowy. Dary można przynosić pod bramy ZOO od strony ulicy Ratuszowej oraz Mostu Gdańskiego.

– Zbieramy dary, pokarmy suche, zbieramy też ręczniki, zbieramy koce. Można te rzeczy zostawić. Ochrona wskaże odpowiednie miejsce. Mamy to wszystko, kontenery są przygotowane. Także dziękujemy za wsparcie w imieniu tych zwierząt. Sytuacja jest trudna, wsparcie od nas wszystkich to taki dar serca, więc zróbmy to – dodał Kruszewicz.

Podczas powodzi w 1997 roku do płockiego ZOO przyjechały zwierzęta ewakuowane z ogrodu w Opolu.

