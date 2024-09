Ratownicy medyczni z Mazowsza z pomocą dla poszkodowanych przez powódź Przemysław Paczkowski 19.09.2024 10:19 Ratownicy medyczni wspierają poszkodowanych przez powódź. Przewożą kombinezony ochronne oraz butelkowaną wodę. To pierwsza taka inicjatywa ze strony pogotowia w Polsce.

Ratownicy z Mazowsza ze wsparciem dla poszkodowanych w powodzi (autor: RDC)

Przed godziną 9 z Warszawy wyruszył konwój z najpotrzebniejszymi rzeczami z zakresu pomocy medycznej. Ratownicy przewożą kombinezony ochronne oraz butelkowaną wodę. Wsparcie dla powodzian osobiście wiezie m.in. dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Karol Bielski.

– Wieziemy ten towar i te dary, które są efektem takiego zapotrzebowania, które otrzymaliśmy i takich apeli, które do nas dotarły z terenów najbardziej poszkodowanych przez powódź. To są środki ochrony osobistej, odzież ochronna, która pozwoli usuwać skutki powodzi – poinformował.

Wsparcie trafi do Lądka Zdroju, ale jak mówi Bielski są też inne miejsca, które potrzebują środków medycznych.

– Mamy uzgodnione z zarządzaniem kryzysowym w Lądku Zdroju już miejsce, gdzie to trafi. Ma być to rozdysponowane nie tylko w samym Lądku Zdroju, ale okazuje się, że jeszcze jest szereg miejscowości wokół, do których ta pomoc nie dociera, bo nie są wymieniane w przekazach medialnych, a tam jest sytuacja po prostu dramatyczna – dodał.

Docelowo na tereny objęte katastrofą warszawski „Meditrans” może dostarczyć do 20 tysięcy kombinezonów ochronnych, które są potrzebne do usuwania skutków kataklizmu, a więc błota i szlamu. Są również niezbędne ze względów sanitarno-epidemiologicznych.

