Premier we Wrocławiu: nie ma planów wysadzania wałów przeciwpowodziowych RDC 19.09.2024 08:35 Premier Donald Tusk oświadczył, że nie ma planów wysadzania wałów przeciwpowodziowych. Dodał też, że namierzono człowieka przebranego w mundur wojskowego, który podaje fałszywe informacje na ten temat.

Sztab kryzysowy we Wrocławiu (autor: PAP/Maciej Kulczyński)

Premier w czwartek podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu mówił o pojawianie się w mediach społecznościowych fałszywych informacji o tym, jakoby planowano wysadzenie wałów przeciwpowodziowych. "Nikt nigdzie nie ma zamiaru niczego wysadzać" - podkreślił premier prosząc o nieudostępnianie dalej fake newsów.

"Namierzono też człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca udając wojskowego i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzone wały. Człowiek porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych, więc to już nie jest zabawa, to nie jest amatorka, tylko to są poważne kwestie" - powiedział Tusk.

Premier zaapelował do wszystkich Polaków o to, by nie wierzyć nikomu, kto opowiada takie rzeczy podając się za przedstawiciela władz, czy służb. Należy także natychmiast poinformować policję czy wojsko o takim przypadku. Dodał, że rząd, przy pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będzie starać się jak najszybciej eliminować i neutralizować tego typu zachowania.

