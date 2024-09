Wiceprezydent Wrocławia w Polskim Radiu RDC: wały będą przemakały Cyryl Skiba 19.09.2024 08:10 Pełna gotowość i czujność. Nadchodzące dni będą bardzo pracowite - tak o sytuacji powodziowej we Wrocławiu mówił w Poranku Polskiego Radia RDC wiceprezydent miasta Jakub Mazur. W nocy do miasta dotarła kulminacyjna fala wezbraniowa. Od rana trwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera.

Wiceprezydent Wrocławia w Polskim Radiu RDC: czeka nas monitoring, wały będą przemakały (autor: UM Wrocław)

We Wrocławiu ponownie zebrał się powodziowy sztab kryzysowy z udziałem m.in. premiera. Podczas spotkania omówiona zostanie bieżąca sytuacja powodziowa w południowo-zachodniej Polsce.

Jak podkreślił szef rządu, "jest za wcześnie, aby ogłaszać pokonanie powodzi we Wrocławiu". Ostrzegł przed "nieuzasadnionym nastrojem euforii i ulgi (...) że najgorsze już za nami". "Wolałbym, żebyśmy wytrzymali nerwowo i starali się możliwie trafnie odgadywać ten trend [wzrostu stanu rzek - PAP], abyśmy wrocławian umieli precyzyjnie informować" - dodał.

Dyrektor IMGW Robert Czerniawski podczas sztabu wskazał, że "obserwujemy spadki poniżej Raciborza i to jest najważniejsze". "W Opolu, Brzegu i Oławie też już notujemy delikatne spadki, koło godz. 8-9 w Opolu rozpocznie się najbardziej widoczny" - powiedział.

Poinformował, że w Trestnie stan wody na Odrze wynosi obecnie 631 cm. "Tutaj następuje już stabilizacja". Dodał, że stan pomiędzy 630-640 cm powinien się utrzymać. Przekazał także, że spadek notują rzeki dopływające do Wrocławia, w Oławie i Ślęzy.

O sytuacji we Wrocławiu rozmawialiśmy w Poranku Polskiego Radia RDC z wiceprezydentem miasta Jakubem Mazurem.

Posłuchaj rozmowy | Sytuacja powodziowa we Wrocławiu

- Powoli, centymetr po centymetrze, poziom wody będzie się obniżał. Co nas jednak martwi, to to, że wiemy, że ta fala będzie długa, czyli te wały będą przemakały. I ta główna praca przed nami. Następne 3-4 dni to będzie stały monitoring, utwardzanie wałów, duża czujność - mówił na naszej antenie.



W mieście jest pełna mobilizacja.

- Była noc bezsenna, ponieważ układaliśmy wały, kontrolowaliśmy sytuację i oczywiście zabezpieczaliśmy te wszystkie odcinki, w których pojawiły się przelewy. Zmasowana akcja, do której Wrocław trochę się przyzwyczaił i w której zawsze się odnajduje - wskazał.



Maksymalny poziom Odry na stacji Trestno osiągnął ponad 6 metrów. To o około metr mniej niż w 1997 roku, kiedy Polskę nawiedziła tak zwana powódź tysiąclecia. To też więcej, niż zakładały pierwotne modele, prognozowane przez IMGW, jednak sytuacja w mieście jest stabilna.

Na osiedlu Marszowice trwają prace nad umacnianiem wałów przeciwpowodziowych. Żołnierze WOT wraz z mieszkańcami bez przerwy układają nowe worki z piachem, zabezpieczając okolicę przed zalaniem.

Czytaj też: Ursula von der Leyen w Polsce. Szefowa KE odwiedzi dziś Wrocław