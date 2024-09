Pomoc dla powodzian wyruszyła ze stolicy na Dolny Śląsk RDC 17.09.2024 17:14 Pierwsze transporty z pomocą dla powodzian na Dolnym Śląsku wyruszyły ze stolicy. Dzisiaj odbyła się kolejna odprawa służb z Prezydentem Warszawy, który przyjął raport o sytuacji na Wiśle i w mieście. — Odzew na tę zbiórkę jest ogromny, planowaliśmy wysłać 3 tiry, ale prawdopodobnie potrzeba będzie więcej pojazdów, bo tak wiele artykułów dostarczyli warszawiacy — powiedział dziś Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Pomoc dla powodzian (autor: UM Warszawa)

Rano z siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na Ochocie wyjechały tiry z wodą, żywnością i beczkowozy. Po decyzji prezydenta Rafała Trzaskowskiego o włączeniu się stolicy w pomoc powodzianom od niedzieli prowadzone są zbiórki darów. Konwój z pomocą dla poszkodowanych wyruszył we wtorek rano ze Stacji Filtrów do Lądka-Zdroju, Nysy i Kłodzka. Zbiórka na terenie siedziby MPWiK przy Raszyńskiej nadal trwa, prowadzona jest także we wszystkich dzielnicach.

Cały czas rzeczy można przekazywać do magazynu Stacji Uzdatniania Wody „Filtry”, punkt działa w systemie 24 h - brama od ul. Raszyńskiej. Konwój, który ruszył na południe Polski to 2 tiry, 4 transportery i 4 beczkowozy. Wiozą m.in. 35 palet wody i ok. 50 palet żywności, artykułów chemicznych i higienicznych. MPWiK przekazało także kilka ogromnych pomp do osuszania zalanych pomieszczeń.

— Jutro wyślemy kolejny transport - wówczas pomoc trafi m.in. do Głuchołaz. Odzew na tę zbiórkę jest ogromny, planowaliśmy wysłać 3 tiry, ale prawdopodobnie potrzeba będzie więcej pojazdów, bo tak wiele artykułów dostarczyli warszawiacy. Wciąż zbieramy rzeczy przy Stacji Filtrów i w kilkudziesięciu punktach w dzielnicach. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję! — powiedział dziś Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy na odprawie dotyczącej bezpieczeństwa miasta. — Wielkie podziękowania dla służb i jednostek miejskich za gotowość na wypadek zmieniającej się sytuacji w stolicy oraz za zaangażowanie w pomoc potrzebującym — dodał prezydent.

Według ekspertów fala wezbraniowa na Wiśle dotrze do Warszawy w piątek, 20 września, ale nie będzie miała więcej niż ok 210 cm, a zatem daleko poniżej stanu ostrzegawczego, który wynosi 600 cm. Niemniej wszystkie służby nadal pozostają w gotowości, monitorowane są wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy bobrowe, na bieżąco czyszczone kraty odpływowe oraz koszone brzegi cieków wodnych. Wszystkie służby, jednostki i podmioty odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie miasta pozostają w bieżącym kontakcie koordynowanym przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa.

Pomoc dla zwierząt

Do akcji pomocowej włączyło się Schronisko na Paluchu, w związku z bardzo trudną sytuacją zwierząt na południu Polski. Zbierane są dary dla zwierząt, które ucierpiały w wyniku powodzi.

Potrzebne są :

czyste koce,

duże ręczniki,

karma sucha i mokra dla psów,

karma sucha i mokra dla kotów.

Dary można dostarczać do następujących lokalizacji:

Schronisko na Paluchu | Ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa

Lasy Miejskie Warszawa | ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa | ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa | ul. Dziwożony 15, 01-970 Warszawa

Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie | ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa

Biuro Ochrony Środowiska | Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (Błękitny wieżowiec, XVIII piętro)

Dary będą zbierane do 20.09.2024 r.

