Bez porozumienia w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Będzie strajk generalny Przemysław Paczkowski 10.01.2024 14:41 Będzie strajk generalny w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Maszyniści nie doszli do porozumienia z władzami spółki. Protest rozpocznie się 18 stycznia o północy. Pociągi nie wyjadą na swoje trasy. Strajk potrwa do odwołania.

Związkowcy się nie dogadali. Będzie strajk generalny w Warszawskiej Kolei Dojazdowej (autor: RDC)

W grudniu udało się uzyskać kompromis - wtedy maszyniści Warszawskiej Kolei Dojazdowej otrzymali jednorazową wypłatę 1700 złotych. Wciąż jednak związki zawodowe domagają się wzrostu uposażenia zasadniczego o 800 zł na co nie przystały dziś władze spółki. Związkowcy zapowiedzieli więc strajk generalny, który rozpocznie się 18 stycznia o północy i potrwa do odwołania. Maszyniści przestaną wykonywać swoje obowiązki. Pociągi nie wyjadą na swoje trasy tak jak miało to miejsce w listopadzie podczas strajku ostrzegawczego.

– Rozmowy ws. podwyżek trwały ponad 3h, ale propozycje władz WKD były nie do przyjęcia – mówi Slawomir Centkowski ze Związku Zawodowego Maszynistów – zarząd spółki nie zaproponował nic co proponował w tamtym roku. Ja przypomnę, że w tamtym roku nie osiągnęliśmy żadnego wzrostu wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym. Zarząd nie przygotował się do tego spotkania, nie potraktował tego poważnie.

Jak dodaje Centkowski strajk potrwa tak długo dopóki zarząd WKD nie spełni żądań maszynistów. To podwyżka 800 zł do uposażenia zasadniczego. Poza oficjalną drogą 17 stycznia ma odbyć się jeszcze spotkanie władz WKD ze związkami zawodowymi, ale strajk już jest pewny.

