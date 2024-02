Zasadzili drzewa, a potem je wycięli, bo „nie było ich w projekcie” Mikołaj Cichocki 08.02.2024 18:38 Posadzone kilka lat temu drzewa przy ul. Krasińskiego w Warszawie zostały wycięte. Jak poinformował nas urząd dzielnicy, deweloper, który przebudowywał skrzyżowanie, nie uwzględnił ich w projekcie. – W procesie wszystkich uzgodnień mogło to zostać przeoczone – mówi rzeczniczka Zarządu Zieleni.

Posadzone kilka lat temu drzewa przy ul. Krasińskiego w Warszawie zostały wycięte (autor: UM Warszawa/zdjęcie ilustracyjne)

Choć zaledwie kilka lat temu posadzono drzewa przy ul. Krasińskiego na Żoliborzu, teraz zostały one wycięte. Okazało się, że deweloper odpowiedzialny za przebudowę skrzyżowania nie uwzględnił ich w projekcie.

– Proces uzgodnień dotyczący przebudowy tej ulicy trwał od 2016 roku. W międzyczasie posadziliśmy tam drzewa. W procesie wszystkich uzgodnień mogło to zostać przeoczone – mówi rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska.

Z kolei Urząd Dzielnicy Żoliborz tłumaczy, że musiał pozytywnie zaopiniować wniosek dewelopera o usunięcie tych drzew.

– My jako organ wyrażający zgodę na wycinkę nie występujemy z wnioskiem, ale opiniujemy wniosek, który już do nas wpłynął. Naszym zdaniem było sprawdzenie, czy jest tam faktyczna kolizja z projektem. Jeżeli nie byłoby kolizji, to nie wydalibyśmy tej zgody – podkreśla rzeczniczka urzędu Donata Wancel.

Jak zapowiedział Zarząd Zieleni, firma prowadząca inwestycję w ramach rekompensaty nasadzi taką samą liczbę drzew po drugiej stronie ulicy.

