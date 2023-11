Włodzimierz Karpiński wyjdzie z aresztu? Chce objąć mandat europosła RDC 08.11.2023 08:51 Włodzimierz Karpiński może objąć mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Były minister Skarbu w rządzie PO-PSL przebywa w tymczasowym areszcie z zarzutami korupcji w tzw. aferze śmieciowej. Gdyby został europosłem, objąłby go immunitet.

Parlement Europejski (autor: flickr)

Włodzimierz Karpiński startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Mandatu nie uzyskał - zdobył go Krzysztof Hetman, który w październikowych wyborach dostał się do Sejmu. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła po Krzysztofie Hetmanie jest posłanka Joanna Mucha. Ona jednak również zadeklarowała, że woli pozostać w polskim Sejmie. Następnym na liście był jest Riad Haidar, który zmarł. Kolejny jest Włodzimierz Karpiński, który jest aresztowany.

„Godny sposób”

- Włodzimierz Karpiński podjął decyzję, że wyrazi zgodę na objęcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego - mówi jego prawnik mecenas Michał Królikowski. - Z momentem objęcia, będą musiały zostać uchylone stosowane w stosunku do niego środki, w tym tymczasowe aresztowanie. Decyzja o objęciu mandatu wiąże się z przekonaniem, że jest to godny sposób na to, żeby z wolności zmierzyć się z prowadzonym postępowaniem, które ocenia jako bezzasadne oraz podyktowane racjami politycznymi - tłumaczy.

Zdaniem mecenasa Królikowskiego, oświadczenie o zamiarze objęcia mandatu powinno trafić do marszałka Sejmu w przyszłym tygodniu.

Zarzuty korupcyjne

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w lutym. Usłyszał zarzut korupcyjny z związku z przetargiem na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Jest podejrzany o przyjęcie 5 mln zł łapówki od firmy, która zajmowała się odbiorem i utylizacją śmieci w stolicy. Był wtedy prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, a następnie sekretarzem miasta stołecznego Warszawy. Nie przyznał się do zarzutów. Może mu grozić do 12 lat więzienia.

