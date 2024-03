96. urodziny Warszawskiego ZOO, ważne remonty i tydzień świętowania Adrian Pieczka 11.03.2024 15:48 Z okazji 96. urodzin Warszawskiego ZOO w ogrodzie wyremontowana zostanie małpiarnia. Jubileusz zbiega się z Tygodniem Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów i w związku z tym stołeczny ogród przygotował dla zwiedzających wiele atrakcji, których na co dzień nie ma w tym miejscu.

7 Urodziny Warszawskiego ZOO oraz Tydzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (autor: Rafał Guz/PAP)

Warszawskie ZOO będzie miało nową małpiarnię. Ma ona powstać na 100-lecie ogrodu, czyli już za cztery lata. Dziś zaś stołeczny ogród obchodzi swoje 966. urodziny.

Małpiarnia będzie pierwszym z wielu budynków, który zostanie wyremontowany. Większość z nich pochodzi z lat 50.

Jak mówi dyrektor ogrodu Andrzej Kruszewicz, który w RDC prowadzi audycję „Latające radio doktora Kruszewicza”, ZOO z kolejnymi latami przechodzi duże zmiany.

– Ruszył już proces projektowania. To nie będzie tylko małpiarnia, ale pawilon dla różnych gatunków zwierząt, z różnych kontynentów. Ten 96-latek jest jeszcze dość dziarski. Dostał nowy kręgosłup w postaci naszej alei głównej. Był to prezent od miasta na 90-lecie. I mamy nadzieję, że na 100-lecie kolejne organy tego żywego organizmu będą remontowane – dodaje Kruszewicz.

Dyrektor Kruszewicz podsumował również ostatnie lata działalności ogrodu.

– Bardzo intensywna współpraca międzynarodowa, ogromny wkład w hodowlę zagrożonych gatunków zwierząt, ogromny wpływ na edukację, lekcji jest coraz więcej i są coraz lepiej przygotowane. Sam ogród jest zielony, uniknęliśmy komercji – mówi.

Z nauką wśród zwierząt

W stołecznym ogrodzie rozpoczyna się też Tydzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, tym roku pod hasłem „Z nauką wśród zwierząt”.

W akcji współpracuje 15 polskich ogrodów zoologicznych, w tym także warszawski. Z tej okazji przygotowano wiele ciekawych atrakcji, których na co dzień nie ma.

– We wtorek 12 marca mamy wyjątkowe spotkanie specjalne z opiekunami szympansów i goryli. Będzie można przede wszystkim bliżej poznać zwierzęta, ich zachowania i to, czym na co dzień się żywią – zaprasza Anna Tadra z Działu Marketingu i Sprzedaży ZOO.

Tydzień Misji w Warszawskim ZOO potrwa do 17 marca.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA