Koczowisko obok placu zabaw na Ursynowie. Po 18 latach jest szansa na rozwiązanie problemu Mikołaj Cichocki 19.04.2024 07:16 Po osiemnastu latach jest szansa na rozwiązanie problemu dotyczącego koczowiska osób w kryzysie bezdomności, które znajduje się niedaleko placu zabaw przy Parku im. Cichociemnych w Warszawie. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, urząd dzielnicy we współpracy ze streetworkerowcami chce stworzyć plan rozwiązania problemu. — Kluczowe jest, aby podjąć takie działania, które wyprowadzą te osoby z kryzysu bezdomności — mówi zastępca burmistrza Ursynowa Paweł Lenarczyk.

Koczowisko na Ursynowie (autor: RDC)

W brzozowym lasku niedaleko placu zabaw dla dzieci przy Parku im. Cichociemnych na Ursynowie znajduje się ogromne koczowisko osób w kryzysie bezdomności. Mieszkańcy przyznawali, że nie czują się w tym miejscu bezpiecznie.

Po osiemnastu latach jest szansa na zmianę. Jak się dowiedzieliśmy, urząd dzielnicy chce stworzyć plan rozwiązania problemu.

— Obecnie staramy się we współdziałaniu ze streetworkerowcami, czyli osobami, które pracują z ludźmi w kryzysie bezdomności. Doprowadzimy do takiego spotkania, będziemy starali się też naszymi siłami wydziału praw społecznych zastanowić się, jak tym osobom pomóc — mówi zastępca burmistrza Ursynowa Paweł Lenarczyk.

Jak dodaje Lenarczyk, kluczowe jest, aby podjąć takie działania, które wyprowadzą te osoby z kryzysu bezdomności.

— Mamy nadzieję, że to się uda, bo jak tego nie doprowadzimy, to te osoby będą tam powracały, temat będzie również do nas powracał jak bumerang — oznajmia Lenarczyk.

Jak przyznaje Lenarczyk obszar, który zamieszkują osoby w kryzysie bezdomności, należy do 17 właścicieli, co dodatkowo utrudnia rozwiązanie problemu.

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności

W okresie zimowym teren jest objęty jest stałymi kontrolami Straży Miejskiej. Jak przyznaje starszy inspektor Jerzy Jabraszko, strażnicy wraz z instytucjami społecznymi oferowali osobom w kryzysie bezdomności pomoc.

— Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej oraz funkcjonariusze wielokrotnie proponowali tym osobom pomoc na wielu płaszczyznach. Jednak każda z przebywających tam osób, odmówiła przyjęcia jakiejkolwiek pomocy — informuje Jabraszko.

Straż Miejska przypomina, aby widząc osobę w kryzysie bezdomności powiadomić właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej, a w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia takiej osoby powiadomić niezwłocznie służby, dzwonią pod numer alarmowy 112.

