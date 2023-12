Nieznany mężczyzna napastuje kobiety na Ursynowie. „Jesteśmy zastraszane”

W okolicach ulicy Belgradzkiej na warszawskim Ursynowie ma dochodzić do napastowań kobiet. Nieznany mężczyzna „chce się przytulać” do klientek salonów urody. Kobiety ostrzegają się wzajemnie w mediach społecznościowych. — Przechodziłam sobie ulicą i zaczepił mnie ten chłopak, złapał za ramię i zapytał się, czy może się do mnie przytulić, bo ma jakieś lęki i różnego rodzaje fobie — mówi właścicielka salonu.