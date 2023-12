Plany rozbudowy sieci rowerowej na 2024 rok. Gdzie powstaną nowe ścieżki? Adam Abramiuk 16.12.2023 15:58 Dokończenie ścieżki wzdłuż Trasy Łazienkowskiej i złączenie sieci w okolicach placu Bankowego. To priorytetowe plany rozwoju sieci rowerowej w Warszawie na przyszły rok. Drogowcy chcą przede wszystkim załatać w niej dziury, które powodują trudności w bezpiecznej jeździe rowerami.

Gdzie nowe drogi rowerowe w Warszawie? (autor: ZDM)

Na stołecznej mapie rowerowej jest obecnie kilka punktów w których brakuje ważnych połączeń rowerowych. Takim miejscem są m.in. okolice Placu na Rozdrożu, gdzie kończy się kilka ścieżek. Ważną inwestycją ostatnich dwóch lat była przebudowa Trasy Łazienkowskiej co pozwoliło utworzyć nowe ścieżki.

- Musimy dokończyć ważny odcinek przy odtworzonych wiaduktach - mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski. - Od wiaduktów do Wisłostrady. I tutaj mam nadzieję, że uda się ten projekt zrealizować do wiosny i cały korytarz będziemy mieli tutaj zamknięty. Zarząd Zieleni prowadzi teraz przetarg na budowę mostu w Porcie Czerniakowskim - podkreśla.

Drugim ważnym miejscem są okolice Placu Bankowego i połączenie z Wolą i Żoliborzem. W ostatnich dniach drogowcy zakończyli prace na placu Bankowym, jednak wciąż brakuje dróg na ul. Andersa czy w al. Solidarności.

- To będą priorytety - dodaje Puchalski. - To jest właśnie ul. Andersa i dalej chcemy ten ciąg procedować w kolejnych postępowaniach aż do placu Wilsona. Chcemy też, żeby rowerzyści mogli dojechać do ważnego ciągu al. Jana Pawła II z al. Solidarności, Górczewskiej czy Leszno - wyjaśnia.

Nowe drogi rowerowe powstaną także wzdłuż prowadzonych inwestycji na ul. Gagarina i w ciągu nowej linii tramwajowej do Wilanowa.

