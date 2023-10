Wybory 2023. Warszawa z najlepszą frekwencja wśród największych miast RDC 17.10.2023 13:42 Spośród 11 największych polskich miast, najlepszą frekwencją w wyborach do Sejmu może się pochwalić Warszawa - 84,92 proc., na drugim miejscu uplasował się Poznań - 82,92 proc., a na trzecim Kraków - 81,95 proc. Na ostatnim miejscu w tym zestawieniu jest Lublin, gdzie udział w głosowaniu wzięło 75,79 proc. uprawnionych.

Wybory 2023 (autor: RDC)

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej opublikowano dane o frekwencji w wyborach do Sejmu w 11 największych polskich miastach, czyli tych zamieszkałych przez ponad 250 tys. mieszkańców.

Najwyższą frekwencją może pochwalić się Warszawa, wyniosła ona 84,92 proc. W stolicy uprawnionych do głosownia było 1 mln 357 tys. 214 osób, a liczba ważnych kart wyjętych z urn wyborczych wyniosła 1 mln 152 tys. 583. W podziale na dzielnice, najwięcej osób zagłosowało w Wilanowie - 90,88 proc., a najmniej na Pradze Północ - 78,69 proc.

Drugą najwyższą frekwencję wśród miast zanotowano w Poznaniu - 82,92 proc. W stolicy Wielkopolski uprawnionych do głosowania było 408 tys. 994 osoby, a ważnych kart było 339 tys. 152. Na trzecim miejscu pod względem frekwencji znalazł Kraków z wynikiem 81,95 proc. (uprawnionych do głosowania było 613 tys. 943 osoby, a kart ważnych było 503 tys. 101).

Na kolejnych miejscach z najwyższą frekwencją znalazły się: Gdańsk - 81,50 proc., Wrocław - 81,16 proc., Łódź - 79,28 proc., Katowice - 78,73 proc., Szczecin - 77,88 proc.

Na trzech ostatnich miejscach pod względem najwyższej frekwencji uplasowały się Białystok - 77,64 proc., Bydgoszcz - 77,54 proc. i Lublin - 75,79 proc.

Średnia frekwencja z 11 największych polskich miast wyniosła 81,36 proc.

Wyniki wyborów

PKW opublikowała wyniki wyborów ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek ok. godz. 08;58. Według danych z 31 496 na 31 497 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 7 640 485 głosów, co daje mu 35,38 proc. poparcia.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 6 620 145 głosów - 30,70 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni- Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 3 110 534 osób, co daje mu 14,40 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 1 858 971 głosów i - tym samym - 8,61 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 1 547 299 i 7,16 proc. poparcia.

Kto uzyskał mandaty wyborcze w Warszawie?

W Warszawie do uzyskania było 20 mandatów wyborczych. Z kolei w okręgu podwarszawskim nr 20, do rozdania było ich łącznie 12.

Koalicja Obywatelska otrzymała aż 9 mandatów. Z tej listy do sejmu weszli były premier i lider ugrupowania Donald Tusk, Aleksandra Gajewska, Michał Szczerba, Katarzyna Lubnauer, Urszula Zielińska, obecna stołeczna radna Dorota Łoboda, Klaudia Jachira, Katarzyna Piekarska i Andrzej Domański.

Drugie pod względem liczby posłów z Warszawy jest Prawo i Sprawiedliwość. To obecny Minister Kultury Piotr Gliński, wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta i Marek Jakubiak.

Troje posłów wprowadzi Trzecia Droga i Lewica. Z pierwszego ugrupowania to Michał Kobosko, Władysław Bartoszewski i Ryszard Petru. Drugie wprowadzi Adriana Zandberga, Dorotę Olko i Annę Marię Żukowską.

Ostatni mandat przypadł liderowi Konfederacji, Sławomirowi Mentzenowi.

Najwięcej głosów w Warszawie zdobyła Koalicja Obywatelska - 43,23%. Prawo i Sprawiedliwość - na drugim miejscu - dostała 20,14%.

