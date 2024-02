Piotr Müller o wyborach samorządowych: Nie będzie sukcesu PiS w dużych miastach RDC 21.02.2024 18:24 Nie będzie sukcesu PiS w dużych miastach – przyznał na antenie RDC poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller. Rzecznik poprzedniego rządu zapytany w audycji „Polityka w południe” o sukces jego partii w wiosennych wyborach samorządowych przyznał, że w tej kwestii pozostaje realistą.

Piotr Müller (autor: RDC)

Poseł PiS Piotr Müller przyznał w audycji „Polityka w południe”, że na sukces Prawa i Sprawiedliwości w wiosennych wyborach samorządowych trzeba patrzeć realnie.

– W dużych miastach Prawo i Sprawiedliwość nie wygrywało od dobrych kilku lat. Waga opinii publicznej będzie się skupiała właśnie na dużych miastach i już mogę powiedzieć, że pewnie w dużych miastach nie będziemy mieć sukcesów. To, co może definiować, na jakim poziomie poparcia jesteśmy, to poparcie w sejmikach – powiedział Müller.

Rzecznik poprzedniego rządu liczy na drugi wynik w Warszawie kandydata PiS, byłego wojewodę mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego.

– Zobaczymy, jak rozbiją się głosy między kandydatami aktualnej koalicji rządzącej. Nie jestem do końca przekonany, że Rafał Trzaskowski wszystko zgarnie. W Warszawie jest niezwykle trudno. My nie budujemy oczekiwań wygranej, oczywiście będziemy się starać, ale jesteśmy też realistami – podkreślił.

Kandydatami na prezydenta Warszawy są obok Tobiasza Bocheńskiego poseł Przemysław Wipler jako wspólny kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

7 kwietnia o reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej będzie ubiegał się prezydent Rafał Trzaskowski. Kandydatką Lewicy jest Magdalena Biejat, współprzewodnicząca partii Razem i wicemarszałek Senatu.

W tym roku wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a II tura w wyborach na prezydentów, burmistrzów i wójtów odbędzie się 21 kwietnia.

Jaki jest idealny kandydat na prezydenta?

Z sondażu przeprowadzonego przez CBOS w związku ze zbliżającymi się wyborami wynika, że idealny kandydat prezydenta miasta powinien być przede wszystkim człowiekiem uczciwym, nieprzekupnym. Jako bardzo ważną tę cechę wybrało 95 proc. badanych. 85 proc. ankietowanych uznało, że bardzo ważne jest, by kandydat był człowiekiem znającym i rozumiejącym problemy zwykłych ludzi. Kompetencję, odpowiednie kwalifikacje jako bardzo ważną cechę wskazało 83 proc. ankietowanych.

Postrzegane jako mniej ważne, ale również pożądane są takie cechy: doświadczenie w pracy samorządowej (bardzo ważne 44 proc., raczej ważne 41 proc.), reprezentowanie interesów większości mieszkańców (po 42 proc. bardzo ważne i raczej ważne), długoletnie zamieszkiwanie w danym mieście, gminie (40 proc. bardzo ważne, 41 proc. raczej ważne.

