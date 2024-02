R. Trzaskowski o SPPN: mam nadzieję, że wyrobimy się w tym roku Przemysław Paczkowski 21.02.2024 09:54 Mam nadzieję, że wyrobimy się w tym roku - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zabiera głos po wycofaniu przez wojewodę skargi ws. Strefy Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Strefa ma obowiązywać od listopada.

Płatne parkowanie na Saskiej Kępie (autor: ZDM)

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zabrał głos po wycofaniu przez wojewodę skargi ws. Strefy Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Czasu na wyznaczenie miejsc parkingowych i zakup nowych parkomatów coraz mniej, jednak zdaniem Trzaskowskiego miasto się wyrobi.

- Mam nadzieję, że wyrobimy się w tym roku. To jest kwestia zakupu parkomatów, ale jesteśmy do tego gotowi. Mam nadzieję, że będziemy mieli dobre informacje. Dobrze, że będzie ta strefa na Saskiej Kępie, bo mieszkańcy na to czekają - wskazał.



- Decyzja wojewody nie załatwia innego problemu, ta strefa jest za mała - grzmiał radny Warszawy Marek Szolc. - Powinniśmy bardzo pilnie podjąć prace nad objęciem dalszych części Pragi Południe Strefą Płatnego Parkowania, bo jest to niezbędne. Mam nadzieję, że szybko zobaczymy dalsze kroki i jako Lewica będziemy je wspierać, bo porządkowanie parkowania powinno być jednym z kluczowych priorytetów miasta - tłumaczył.



Strefa Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku ma ułatwić parkowanie lokalnej społeczności. Opłaty zaczną tam obowiązywać od 6 listopada.

