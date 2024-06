Wiec na placu Zamkowym w Warszawie. Dziś duże utrudnienia w ruchu [SPRAWDŹ] RDC 04.06.2024 14:41 W związku z wiecem organizowanym przez premiera Donalda Tuska na placu Zamkowym w Warszawie wystąpią duże utrudnienia. O godzinie 17:00 czasowo zostanie wyłączona trasa W-Z. Na okolicznych ulicach, zwłaszcza Miodowej i Krakowskim Przedmieściu, może zostać wstrzymany ruch samochodów. Podróżni powinni przygotować się na zmiany w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego.

Wiec na placu Zamkowym (autor: RDC)

Dziś na placu Zamkowym w Warszawie wystąpią duże utrudnienia. Ma to związek z wiecem organizowanym przez premiera Donalda Tuska. Wydarzenie ma potrwać od 17:00 do 19:00. Okazją jest 35. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów i 1 rocznica Marszu Miliona Serc.

„Około godziny 17.00 zostanie czasowo wyłączona trasa W-Z – napisała we wtorek na platformie X Komenda Stołeczna Policji.

W związku z dzisiejszymi zgromadzeniami, organizowanymi na terenie Warszawy, możemy spodziewać się największych utrudnień w rejonie Placu Zamkowego. O około godziny 17 zostanie czasowo wyłączona trasa W-Z. pic.twitter.com/5IUHZDS3gt — Policja Warszawa (@Policja_KSP) June 4, 2024

Mogą wystąpić zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Organizatorzy zapowiedzieli, że zgromadzenie potrwa od godziny 17.00 do około 19.00. Zmiany w komunikacji miejskiej mogą się jednak zacząć wcześniej, kiedy uczestnicy będą docierali na plac Zamkowy.

Autobusy na objazdach

Jeśli zablokowany będzie przejazd ul. Miodową i Krakowskim Przedmieściem, to autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Autobusy linii 116, 178, 180, 503, 518, nadjeżdżające od pl. Krasińskich, zjadą w ul. Kapucyńską i m.in. przez pl. Bankowy, Senatorską i Królewską dojadą do swoich normalnych tras. W odwrotnym kierunku autobusy ominą zamknięty fragment, jadąc przez Królewską, pl. Piłsudskiego, pl. Bankowy, a następnie skręcą z ul. Andersa w prawo, w Świętojerską (autobusy linii 180 skręcą wcześniej w lewo w Nowolipki).

Linie 128 i 175 będą miały wyznaczony objazd tylko w stronę Szczęśliwic i Lotniska Chopina przez Senatorską, Wierzbową, pl. Piłsudskiego i Królewską.

Autobusy linii 222 w kierunku Zajezdni Woronicza pojadą Wierzbową, pl. Piłsudskiego, Królewską, a w stronę Bielańskiej Królewską, pl. Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską.

Trasa W-Z czasowo wyłączona

Zmiany mogą objąć także trasę W-Z w okolicach Starego Miasta, gdy uczestnicy będą się zbierali na pl. Zamkowym i rozchodzili po zakończonym zgromadzeniu. W przypadku braku możliwości przejazdu al. Solidarności w rejonie pl. Zamkowego tramwaje linii 4 i 20 pojadą przez most Gdański.

Trasy tramwajów linii: 13, 23 i 26 będą podzielone na dwie części. 13 po stronie Woli dojedzie do pl. Narutowicza, a po stronie Pragi do Ratuszowej-Zoo. Linia 23 po stronie Woli dojedzie do Metra Marymont, a po stronie Pragi do Dworca Wschodniego. Linia 26 po stronie Woli dojedzie do Metra Marymont, a po stronie Pragi do Ratuszowej-Zoo.

Podobnie będzie w przypadku autobusów: 160 zawrócą na wysokości Dworca Wileńskiego, a 190 dojadą z jednej strony do pl. Bankowego, a od strony Marek tylko do skrzyżowania al. Solidarności z Targową i zawrócą na wysokości ul. Ząbkowskiej.

