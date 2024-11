Narodowe Święto Niepodległości. Zmiany w ruchu w Warszawie [SPRAWDŹ] RDC 11.11.2024 09:01 Dziś w Warszawie odbędzie się wiele wydarzeń upamiętniających Narodowe Święto Niepodległości, które spowodują utrudnienia w ruchu. Zamykane będą ulice, a pojazdy komunikacji miejskiej pojadą trasami objazdowymi.

Święto Niepodległości w Warszawie (autor: policja.pl)

Uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się w poniedziałek rano. Przedstawiciele władz państwowych z prezydentem na czele, a także przedstawiciele partii politycznych złożą wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. W Belwederze Andrzej Duda tradycyjnie wręczy odznaczenia państwowe.

W południe najwyższe władze państwowe wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego.

W uroczystościach weźmie udział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który o godz. 10.30 złoży kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

11 listopada odwiedzić można Sejm i Senat. Dzień Otwarty w obu Izbach zaczyna się o 10. Zwiedzający wejdą m.in. na salę posiedzeń Sejmu i Senatu, do sal komisji. Przewodnicy opowiedzą m.in. o prawach i obowiązkach parlamentarzystów.

Ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Niepodległości. Marsz odbędzie się jako zgromadzenie legalne w godzinach 14-21 i przejdzie po dotychczasowej trasie z ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

Obchody odbędą się także w Muzeum Łazienki Królewskie, a w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się koncert patriotyczny pt. „Z Polskich Gór ku Wolności”. Również w Cytadeli Warszawskiej odbędzie się koncert „Wspólna Niepodległa”, a w Muzeum Powstania Warszawskiego - XVI Koncert Niepodległości pt. „Żywią y bronią”.

Uroczystości na placu Piłsudskiego

Przez cały dzień na placu Piłsudskiego będą odbywały się zgromadzenia. Jak przekazała KSP funkcjonariusze mogą zdecydować o czasowym wstrzymaniu ruchu na okolicznych ulicach.

Po południu żołnierze Wojska Polskiego po raz kolejny zorganizują Capstrzyk Niepodległości. Z kolei przez całą niedzielę zostanie wyłączona z parkowania ulica Tokarzewskiego-Karaszewicza.

„Pozostawione samochody będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela. Dodatkowo od godz. 16 do 20 zostanie zamknięty ruch na tej ulicy. Natomiast w godz. 16.30 – 19.30 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego, pomiędzy Królewską a Wierzbową” - poinformowała KSP.

Dodała, że około godziny 20 zostało zaplanowane zgromadzenie publiczne. Jego uczestnicy przejdą z placu Zamkowego, Krakowskim Przedmieściem, Tokarzewskiego-Karaszewicza na plac Piłsudskiego. Wydarzenie ma się zakończyć o godz. 22.

Uroczystości o charakterze państwowym

W poniedziałek główne uroczystości o charakterze państwowym odbędą się na placu Piłsudskiego. Wydarzenie przed Grobem Nieznanego Żołnierza poprzedzi próba generalna.

Tego dnia wyłączone z parkowania będą plac Małachowskiego, plac Teatralny, plac Piłsudskiego, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewska, od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej, Ossolińskich, Wierzbowa, Moliera, Focha i Fredry.

Ponadto, w godz. 10 – 14 będą zamknięte ulice plac Piłsudskiego, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewska, od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej, Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, Focha oraz Fredry.

Czasowo ruch zostanie wstrzymany także w godzinach 11.20 – 11.40 podczas przemarszu pododdziałów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych na trasie z placu Teatralnego, ulicami Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście, Ossolińskich na plac Piłsudskiego oraz w godz. 13.10 – 13 podczas przemarszu pododdziałów z placu Piłsudskiego, ulicą Focha i Moliera na plac Teatralny.

Festiwal Niepodległa i motoparady

Na Krakowskim Przedmieściu trwał będzie Festiwal Niepodległa m.in. z koncertami, warsztatami i innymi wydarzeniami. W związku z tym godz. 14 – 20 ulica będzie wyłączona z ruchu od Nowego Światu do Trębackiej.

Jak przekazała KSP motocykliści przejadą również w dwóch paradach. Pierwsza – Motocyklowa Parada Niepodległości rozpocznie się o godz. 11.30 w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Stamtąd uczestnicy wyruszą na przejazd ulicami:

Hlonda, aleją Rzeczypospolitej, aleją Wilanowską, aleją Niepodległości, Odyńca, Racławicką, Żwirki i Wigury, Raszyńską, przez plac Zawiszy, Towarową, przez rondo Daszyńskiego, Prostą, Kasprzaka, przez rondo Tybetu, Kasprzaka, Wolską, Połczyńską, Powstańców Śląskich, Maczka, Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Wisłostradą do Trasy Łazienkowskiej, przez plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską do pomnika marszałka Piłsudskiego.

Z kolei uczestnicy drugiego wydarzenia MotoParady Niepodległości spotkają się o godz. 12 w Sulejówku. Do Warszawy wjadą ulicą Okuniewską, a dalej na trasie ich przejazdu są ulice:

Cyrulików, Zesłańców Polskich, Strażacka, Żołnierska, Strażacka, Zabraniecka, Gwarków, Zabraniecka, Kijowska, Targowa, Sokola, Zamoście, Wybrzeże Szczecińskie, most Łazienkowski, Trasa Łazienkowska, Wawelska, Żwirki i Wigury, Sasanki, Marynarska, Rzymowskiego, Puławska, Płaskowickiej i Sójki.

Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policję. Funkcjonariusze mogą czasowo wstrzymywać ruch na ulicach, którymi przejadą kolumny motocykli.

Marsz Niepodległości

W poniedziałek w godz. 14-20 ulicami stolicy przemaszeruje Marsz Niepodległości. Rozpocznie się od zgromadzenia na rondzie Dmowskiego. Następnie uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego.

W czasie zgromadzenia i marszu nie będzie przejazdu ulicą Marszałkowską od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej, w Alejach Jerozolimskich oraz na moście i w alei Poniatowskiego od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona, na ulicy Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego. Policja może również w czasie przejścia uczestników zamknąć Wisłostradę pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Zgromadzenia w Warszawie

W Narodowe Święto Niepodległości odbędą się także liczne zgromadzenia i przemarsze. Utrudnienia w ruchu drogowym mogą powodować w godzinach 8 – 14 na placu Defilad i terenie wokół Pałacu Kultury, pomiędzy ulicą Emilii Plater a Marszałkowską oraz między Złotą a Alejami Jerozolimskimi, w godz. 10 – 14 w Alejach Jerozolimskich od ronda Dmowskiego w kierunku ulicy Emilii Plater, w godz. 12 – 13.30 zgromadzenie na placu Weteranów 1863 r., a następnie przemarsz aleją „Solidarności” i ulicami: Targową, 11 listopada, Ratuszową, Namysłowską, Szymanowskiego, Dąbrowszczaków na plac Hallera, w godzinach 13 – 14 u zbiegu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej, a w godzinach 13 – 16 zgromadzenie przy Walcowniczej połączone z przemarszem tą ulicą do Bystrzyckiej.

W godz. 14 – 17 odbędzie się zgromadzenie na placu Unii Lubelskiej, a następnie przemarsz ulicami: Puławską, przez plac Zbawiciela, Marszałkowską, przez plac Konstytucji i dalej ulicami Piękną, Alejami Ujazdowskimi na plac Trzech Krzyży, w godz. 19.30 – 20.30 na placu Powstańców Warszawy (przed pomnikiem Powstańców Warszawy Batalionu AK „Kiliński, w godz. 20 – 23.59 na błoniach PGE Narodowego.

34. Bieg Niepodległości

W poniedziałek, także sportowcy pobiegną, by uczcić niepodległość. O godz. 11.11 starter da sygnał do rozpoczęcia 34. Biegu Niepodległości. Na trasie w sercu Warszawy zobaczymy kilkanaście tysięcy ubranych na biało-czerwono zawodniczek i zawodników. Organizacja wydarzenia spowoduje zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu.

Trasa zawodów będzie zbliżona do tej z ubiegłych lat. Start i meta ponownie zostaną zlokalizowane przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła i ulicy Stawki. Stamtąd zawodnicy pobiegną „pod prąd” jezdnią prowadzącą na Żoliborz: aleją Jana Pawła II, przez rondo ONZ, ulicą Chałubińskiego i aleją Niepodległości. Na wysokości ulicy Stefana Batorego uczestnicy zawrócą i będą biegli jezdnią w kierunku Mokotowa. Na rondzie ONZ skręcą w Prostą. Wykonają nawrót u zbiegu Prostej i Żelaznej, by ponownie znaleźć się na rondzie ONZ. Stamtąd, zachodnią jezdnią alei Jana Pawła II, pobiegną już prosto do mety.

Ustawienie startu i mety będzie wymagało zamknięcia odcinka alei Jana Pawła II od ronda „Radosława” do ulicy Anielewicza. W poniedziałek w godz. 3 - 19 zostaną wyłączone z ruchu obie nitki tej arterii. W tym czasie nie będzie przejazdu ulicą Stawki w poprzek alei Jana Pawła II – kierowcy pojadą ulicami Dziką i Smoczą. Z kolei od godz. 3 do 9, a potem od 14.30 do 19 kierowcy będą mogli przejechać ulicą Anielewicza przez aleję Jana Pawła II, jak również skręcić w tę drugą, w stronę Mokotowa.

Kolejne zmiany będą wprowadzana po godz. 9. Wówczas zostaną zamknięte dla ruchu: rondo „Radosława” – kierowcy przejadą wyłącznie z alei Jana Pawła II (od strony Żoliborza) do ulicy Okopowej, ulica Okopowa – kierowcy nie dojadą do ronda „Radosława”; będą kierowani w ulicę Powązkowską i dalej w Burakowską i Kłopot, ulica Słomińskiego – pomiędzy ulicą Pamiętajcie o Ogrodach a rondem „Radosława”; w stronę Żoliborza będzie można przejechać ulicami: Pamiętajcie o Ogrodach i Kłopot.

Drogi te pozostaną zamknięte do godziny 15.

Od godz. 9.30 do 14 będzie nieprzejezdny kolejny fragment alei Jana Pawła II. W tych godzinach kierowcy nie przejadą pomiędzy Anielewicza a aleją „Solidarności”. Od godz. 10 będzie już zamknięta cała trasa zawodów. Samochody ponownie pojadą tymi ulicami około godz. 14.30.

Objazd zamkniętego odcinka poprowadzi kierowców ulicami:

Okopową, Towarową, Raszyńską, Żwirki i Wigury i Racławicką do alei Niepodległości.

Kierowcy nie będą mogli przeciąć trasy biegu ulicami:

Anielewicza, Nowolipki, aleją „Solidarności”, Elektoralną, Grzybowską, Koszykową, Nowowiejską. Ruchem na skrzyżowaniach będą kierowali policjanci. W szczególnych wypadkach będą starali się umożliwić przejazd z jednej strony trasy na drugą. Zamknięte pozostaną również wszystkie wyjazdy z parkingów i dróg osiedlowych łączących się z trasą.

Kierowcy jadący Świętokrzyską od strony Tamki będą kierowani w ulicę Emilii Plater. Na rondzie Daszyńskiego nie będzie można zjechać w ulicę Prostą – mieszkańcy budynków wzdłuż Prostej wyjadą do Żelaznej i skręcą tam tylko w prawo. Natomiast Żelazna od strony Alei Jerozolimskich będzie zamknięta za skrzyżowaniem Twardą i Złotej. Dalej pojadą wyłącznie mieszkańcy ulic: Pańskiej, Siennej i Wroniej.

Przejazd Alejami Jerozolimskimi przez rondo Czterdziestolatka będzie odbywał się bez utrudnień.

Zamknięte zostaną zjazdy prowadzące z Trasy Łazienkowskiej na aleję Niepodległości. Kierowcy jadący od strony Ursynowa aleją Niepodległości dojadą tylko do ulicy Stefana Batorego – tutaj będą musieli skręcić, w lewo lub prawo.

Ruch na ulicy Sędziowskiej zostanie odwrócony – kierowcy przejadą tu od Nowowiejskiej do Filtrowej.

Wszystkie „zebry” na ulicach, którymi przebiegną uczestnicy, również zostaną zamknięte. W ich pobliżu będą przedstawiciele organizatora lub policjanci. Pomogą przejść na druga stronę drogi.

W poniedziałek na całej trasie zawodów będzie obowiązywał zakaz parkowania, również na wyznaczonych miejscach postojowych. Kierowcy powinni wcześniej przestawić samochody. Zakazy staną też na ulicach: Stawki, między Dziką a aleją Jana Pawła II, Sędziowskiej oraz Trasie Łazienkowskiej na wysokości Lekarskiej.

„Kierowcy w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu, podobnie jak ulice poprzeczne. Radzimy zapoznać się z planowanymi utrudnieniami i wyłączeniami, a także zwracać uwagę na znaki drogowe i stosować się do wydawanych przez policjantów komunikatów” - zaapelowała w komunikacie stołeczna policja.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. Tego dnia marszałek Józef Piłsudski został naczelnym wodzem wojsk polskich, a we francuskim Compiegne zawarto rozejm, który oznaczał klęskę Niemiec w I wojnie światowej.

Ten układ potwierdzono później jako traktat wersalski. Stworzyło to możliwości odrodzenia państwa polskiego – po 123 latach zaborów. Upamiętnienie tego dnia stało się dniem świętowania odzyskania niepodległości przez Polskę.

W 1937 r. uroczystościom nadano rangę święta państwowego, a do tego czasu było to święto o charakterze typowo wojskowym. Po zakończeniu II wojny światowej rząd Polski, w pełni zależny od Związku Sowieckiego, zniósł święto.

Narodowe Święto Niepodległości odzyskało swą rangę w 1989 r. Od tego czasu w obchodach biorą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i tysiące Polaków.

