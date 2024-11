Tradycyjne utwory w nowych aranżacjach. Koncert „Wspólna Niepodległa” na Cytadeli Warszawskiej RDC 10.11.2024 10:06 W Święto Niepodległości na Cytadeli Warszawskiej odbędzie się koncert „Wspólna Niepodległa”. Tradycyjne utwory w nowych aranżacjach wykonają artyści reprezentujący poszczególne województwa, a wśród nich m.in. Marika, Grzegorz Hyży, Igor Herbut, Tatiana Okupnik, Michał Szpak czy Reni Jusis.

11 listopada w Warszawie (autor: UM Warszawa)

W najbliższy poniedziałek, 11 listopada, Warszawa uczci 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wyjątkowym koncertem. Wydarzenie odbędzie się na terenie Cytadeli Warszawskiej, gdzie od godziny 18:00 na scenie pojawią się znakomici artyści, aby zaśpiewać tradycyjne utwory w nowych aranżacjach. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi specjalną linię autobusową, aby ułatwić publiczności dotarcie na koncert.

Podczas koncertu „Wspólna Niepodległa” na scenie wystąpi 16 artystów z całej Polski. Każdy z wykonawców będzie reprezentował inne województwo, prezentując tradycyjny utwór w nowoczesnej aranżacji. Wszystkie kompozycje zostały przygotowane przez Jana Smoczyńskiego, który wraz z zespołem oraz Kapelą Maliszów będzie towarzyszył artystom na scenie.

W programie koncertu poszczególne województwa będą reprezentowane przez następujących artystów:

pomorskie: Sarsa,

podlaskie: Marika,

wielkopolskie: Grzegorz Hyży,

dolnośląskie: Igor Herbut,

łódzkie: Tatiana Okupnik,

opolskie: Jarecki,

śląskie: Kasia Moś,

lubelskie: Skubas,

małopolskie: Filip Grodowski,

podkarpackie: Michał Szpak,

warmińsko-mazurskie: Natalia Nykiel,

lubuskie: Sara James,

kujawsko-pomorskie: Mariusz Lubomski,

zachodniopomorskie: Reni Jusis,

mazowieckie: Lanberry,

świętokrzyskie: Józefina,

Udział w wydarzeniu jest otwarty i bezpłatny dla wszystkich.

Specjalna linia autobusowa

Aby ułatwić dotarcie na koncert, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi specjalną linię autobusową „Linia Wspólna Niepodległa”. Autobusy będą kursować co około 15 minut od godziny 15:00 do 21:00, przewożąc pasażerów z przystanku Pl. Teatralny 02 do Cytadeli i z powrotem.

Dzięki temu każdy będzie miał możliwość wygodnego i bezpiecznego dotarcia na miejsce wydarzenia.

Trasa przejazdu: PLAC TEATRALNY 02 - Senatorska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – pl. T.W. Wilsona – Z. Krasińskiego – Wisłostrada (Wybrzeże Gdyńskie) – CYTADELA 01 - Wisłostrada (Wybrzeże Gdyńskie) – R. Sanguszki – Konwiktorska – Bonifraterska – Miodowa – Senatorska – pl. Teatralny – PL. TEATRALNY 02. Autobusy zatrzymają się na wszystkich przystankach na trasie, a przejazd będzie bezpłatny.

Do Cytadeli można dojechać także autobusami linii 185 albo przespacerować się z placu T.W. Wilsona (dojazd metrem linii M1; autobusami 114, 116, 122, 157, 181, 518; tramwajami 4,15).

