Utrudnienia w Wilanowie. Rusza przebudowa ulicy Bruzdowej [SPRAWDŹ]

Od wtorku 15 listopada mieszkańców Wilanowa czekają utrudnienia. Dzielnica rozpoczyna przebudowę ul. Bruzdowej. Autobusy linii 164 będą kończyły trasę na pętli Kępa Zawadowska.

Przebudowany zostanie odcinek między ulicami Kwarty i Gratyny. Ulica zyska nową nawierzchnię, chodniki, przejścia dla pieszych z azylami bezpieczeństwa, drogę dla rowerów i rondo. W czasie robót przebudowane zostaną także instalacje podziemne.

Prace budowlane na ul. Bruzdowej podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich ruszy we wtorek, 15 listopada ok. godz. 8:00. Wówczas drogowcy zamkną dla ruchu jezdnię na odcinku od pętli autobusowej Kępa Zawadowska do ronda u zbiegu z ul. Kwarty. Możliwy będzie tylko dojazd do posesji. Pozostali kierowcy będą kierowani na objazd ulicami: Gratyny, Włóki i Prętową.

„W tym rejonie nie ma możliwości wytyczenia trasy objazdowej, dlatego autobusy linii 164 będą dojeżdżały tylko do pętli Kępa Zawadowska, z pominięciem przejazdu ulicami Prętową, Sągi i Calową. Zmieni się także rozkład jazdy. Zawieszone zostaną przystanki Bruzdowa-Kościół, Prętowa, Sągi, Calowa” – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Pierwszy etap prac potrwa do wiosny 2023 r. Następnie roboty przeniosą się na odcinek od ul. Gratyny do pętli autobusowej.

