„Trzeba się przemęczyć”. Od dziś nowy zakaz zatrzymywania się na Pradze-Północ Adrian Pieczka 14.11.2022 06:22 Od dziś obowiązuje zakaz zatrzymywania się na ulicy Szymanowskiego na Pradze-Północ. To w związku z wprowadzaniem i oznaczaniem tam Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Zakaz zatrzymywania się na Szymanowskiego na Pradze (autor: RDC)

Mieszkańcy i kierowcy zatrzymujący się na Pradze-Północ w Warszawie nie są zadowoleni z powodu utrudnień w rejonie placu Hallera.

Wielu mieszkańców sprzeciwia się wyznaczeniu SPPN na pl. Hallera. Jednak ZDM ustawił już tam znaki i parkomaty.

– Prace potrwają do piątku – informuje rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. – Drogowcy będą wyznaczali i instalowali na nich stosowne znaki. Na bieżąco uzupełniamy też planowany terminarz prac związany z wyznaczaniem miejsc postojowych zarówno na Pradze-Północ, jak i Mokotowie w aktualizowanych tekstach na naszej stronie internetowej zdm.waw.pl – podaje.

SPPN powiększy się o rejon placu Hallera w styczniu.

Obecnie na Pradze-Północ strefa obejmuje 24 km dróg. Po rozszerzeniu będą to 63 ulice, będące drogami publicznymi, o ponad 34 km długości. Na wszystkich ulicach włączanych do strefy, musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wymaga to przygotowania dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu.

