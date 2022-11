Parking wielopoziomowy dla mieszkańców zamiast Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na placu Hallera? Jerzy Chodorek 04.11.2022 12:52 Nie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, ale parking wielopoziomowy – to propozycja radnych z Pragi-Północ dotycząca parkowania na pl. Hallera. Wielu mieszkańców sprzeciwia się wprowadzeniu tam SPPN, jednak ZDM ustawia już znaki i parkomaty.

Co z SPPN na pl. Hallera? (autor: ZDM Warszawa)

Mieszkańcy prawej strony Wisły nie zgadzają się na wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na pl. Hallera.

– Mamy pomysł na rozwiązanie tego problemu – mówił w audycji Jest sprawa w Radiu dla Ciebie radny ze Stowarzyszenia Kocham Pragę Kamil Ciepieńko. – To jest nasz sztandarowy projekt i prośba do władz miasta o budowę parkingu wielopoziomego na tak zwanych skrzydłach placu Hallera, czyli wzdłuż ulicy Skoczylasa, gdzie jest to możliwe. Parking byłby dostępny tylko dla mieszkańców – podkreślił.



Rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski stwierdził natomiast, że strefa rozwiązuje wiele problemów komunikacyjnych.

– W tym momencie stoją tam wszyscy, w momencie, kiedy wprowadzamy strefę, mieszkańcy nie płacą za parkowanie, ponieważ korzystają z abonamentu, a wszyscy pozostali płacą za parkowanie i im jest trudniej, więc dla mieszkańców zostaje więcej tych miejsc – powiedział.

Przeciwko wprowadzeniu SPPN na Pradze powstała petycja skierowana do władz miasta.

