„Czujemy się zapomniani”. Mieszkańcy Ursusa chcą u siebie metro Przemysław Paczkowski 26.06.2023 22:16 Mieszkańcy Ursusa czują się zapomniani przez stołeczny ratusz. Prawie tysiąc osób podpisało się pod petycją w sprawie utworzenia na terenie dzielnic nowych stacji metra. Chodzi również o wybudowanie dodatkowych wjazdów na obwodnicę i szerszy zakresu remontu dróg.

Czy będzie metro na Ursus? (autor: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy)

Pilnych działań od miasta oczekują mieszkańcy Ursusa. Powstała petycja, w której domagają się m.in. utworzenia w dzielnicy nowych stacji metra.

– Dlaczego nie pociągnąć metra do Ursusa? Przecież to jest rzut beretem. Tam jest Piastów, Pruszków, Grodzisk niedaleko. Stamtąd ludzie dojeżdżają do pracy w Warszawie – mówi autor petycji Andrzej Świętochowski.

Jak dodaje Świętochowski, chodzi o poprawę jakości życia dla wszystkich mieszkańców.

– Chodzi mi o decyzję, której nie da się już cofnąć. Zależy nam, żebyśmy mieli „zaklepane” i aby około 300 tysięcy osób z sąsiednich miejscowości miało pewność, że mamy perspektywę rozwoju – dodaje.

Jak można przeczytać w petycji, Ursus to jedna z najszybciej rozwijająca się z dzielnic. Według szacunków autorów po wybudowaniu nowego osiedla na Szamotach ludność dzielnicy może się zwiększyć do ok. 120 tysięcy osób.

