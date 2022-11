Trwa montaż świątecznej iluminacji na Trakcie Królewskim. Będzie świecić krócej RDC 05.11.2022 12:08 Jak co roku, z początkiem grudnia, na placu Zamkowym stanie choinka, a na Krakowskim Przedmieściu rozbłyśnie iluminacja świąteczna. Wykonawca rozpoczął montaż ozdób.

Montaż świątecznej iluminacji (autor: ZDM)

W tym roku po raz trzeci na placu Zamkowym i na Trakcie Królewskim ozdoby zostaną włączone w pierwszych dniach grudnia. Wcześniej świąteczne ozdoby obejmowały również Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie, Aleje Ujazdowskie, czy szereg warszawskich placów.

Iluminacja świąteczna jest symbolem Warszawy. Ozdoby na Trakcie Królewskim co roku przyciągają warszawiaków i turystów. Ma istotne znaczenie dla sklepów i restauracji, które znajdują się w tym miejscu. Na tyle duże, że co roku to właśnie kupcy i sklepikarze finansują jej część wzdłuż Nowego Światu.

Oszczędności i krótszy czas świecenia

W sytuacji kryzysu energetycznego zdecydowano o wyłączaniu iluminacji codziennie przed północą. Ma to wymiar symboliczny, bo iluminacja od wielu lat opiera się o energooszczędne diody eko-LED, więc oszczędność w zużyciu prądu będzie niewielka.

Każdego dnia miejska iluminacja składająca się z oświetlenia choinki, diod zawieszonych na 63 drzewach i 123 latarniach oraz oświetlenia figur, zużywa bowiem tyle prądu, ile potrzeba do naładowania trzech samochodów elektrycznych. W skali całego sezonu oszczędność sięgnie kilkudziesięciu tysięcy złotych.

