Nie emituje spalin, a dodatkowo oczyszcza powietrze. Autobus na wodór w Warszawie RDC 03.11.2022 11:11 Na stołeczne ulice wyjedzie dziś polski autobus na wodór. Miejskie Zakłady Autobusowe rozpoczynają testy polskiego autobusu wodorowego NesoBus. Będzie woził warszawiaków do połowy listopada. NesoBus nie emituje spalin, a dodatkowo oczyszcza powietrze. To pierwszy autobus wodorowy w stolicy.

Autobus wodorowy w Warszawie (autor: WTP Warszawa)

Testowany w Warszawie autobus stworzyli polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata.

Nie jest to przeróbka, czy modyfikacja autobusu spalinowego, czy elektrycznego, ale zupełnie nowa konstrukcja. Polski autobus wodorowy ma silnik elektryczny. Wytwarza prąd na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Posiada własną "minielektrownię". W wyniku połączenia wodoru z tlenem autobus emituje z rury wydechowej parę wodną. Ta woda jest w pełni destylowana.

Wymiary i dane techniczne

NesoBus ma 12 m długości, 2,55 m szerokości, 3,4 m wysokości, jego masa własna to niespełna 13 ton, pomieści do 93 miejsc, w tym do 37 miejsc siedzących. Według deklaracji producenta jego zasięg to około 450 km. Tankowanie trwa tylko 15 minut.

Był już testowany m.in. w Trójmieście i Wrocławiu.



Rozpoczęcie produkcji seryjnej jest planowane na 2023 r. w fabryce powstającej w Świdniku.

