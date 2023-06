Troje dzieci zamkniętych w nagrzanym samochodzie. Matka zostawiła je „tylko na chwilę” RDC 20.06.2023 16:58 Strażnicy miejscy dostali zgłoszenie o trojgu dzieci zamkniętych w nagrzanym samochodzie. Zanim wybili szybę, na miejscu pojawiła się matka dzieci. Na szczęście nic im się nie stało.

Troje dzieci zamkniętych w nagrzanym samochodzie (autor: pixabay)

Strażnicy miejscy w poniedziałek, około 16.55 otrzymali pilne zgłoszenie o trójce małych dzieci zamkniętych w samochodzie zaparkowanym przy ulicy Sienkiewicza. Natychmiast ruszyli na miejsce.

- Dwoje dzieci siedziało z tyłu, jedno z przodu w foteliku. Drzwi mazdy były zamknięte. Widać było, że są bardzo spocone, mimo że w jednym z okien pozostawiono wąską na kilka milimetrów szczelinę. Próbowaliśmy przekonać dzieci, żeby otworzyły drzwi od środka, ale były wystraszone i nie reagowały na nasze prośby – powiedział starszy inspektor Paweł Osiadacz.

Na miejsce równolegle ze strażnikami przyjechali też policjanci. Gdy wspólnie zdecydowali, że wybiją szybę, do auta podeszła jego właścicielka i otworzyła drzwi.

Dzieci zostały wyniesione z rozgrzanego auta, a na miejsce wezwano karetkę. Ratownicy zbadali maluchy i choć były mocno przegrzane, stwierdzili, że nie wymagały przewiezienia do szpitala. Matka dzieci wyjaśniła, że pozostawiła je tylko na chwilę, by udać się z babcią do toalety. - Chwila niestety się przedłużyła na tyle, że życie dzieci mogło być zagrożone - zaznaczyli strażnicy. Na szczęście maluchom nic się nie stało.

Kiedy możemy wybić szybę w aucie, w którym jest dziecko?

Dziś słupki rtęci w niektórych miejscach województwa mazowieckiego wskazują nawet 30 stopni Celsjusza. W związku z tym policja apeluje, aby w swoich samochodach nie zostawiać dzieci i zwierząt.

Pojazd pozostawiony na słońcu może stać się śmiertelną pułapką.

– Żadne tłumaczenia jak to, że samochód stoi w cieniu, czy wyszliśmy tylko na chwilę, tego nie usprawiedliwiają. Nie ma takiej możliwości, żeby nawet na kilka minut zostawić dziecko w aucie, ponieważ pojazd nagrzewa się bardzo szybko do nawet 50–60 stopni, a taka sytuacja stwarza już zagrożenie – podkreśla Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Jeśli widzimy na parkingu na przykład przed centrum handlowym, że w aucie jest dziecko lub pies, mamy prawo zareagować.

– Jeżeli widzimy, że zagrożone jest ludzkie życie, albo wewnątrz pojazdu znajduje się zwierzę, które jest już umęczone tą temperaturą, jak najbardziej możemy wybić szybę, ponieważ będziemy ratować wtedy życie i nie będziemy ponosić wtedy odpowiedzialności – dodaje policjantka.

Z kolei jeśli niemożliwe okazuje się odszukanie rodzica lub opiekuna, należy od razu powiadomić służby ratunkowe, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Za bezpośrednie narażenie na utratę życia grozi kara do 3 lat więzienia.

