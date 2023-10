Tramwaje wracają na Żerań Wschodni. Koniec z linią zastępczą Z-1 RDC 28.10.2023 14:27 Zakończył się kolejny etap budowy zajezdni przy ulicy Annopol. Na stałe trasy wracają tramwaje linii 1 i 4 oraz autobusów linii 234, a znika linia Z-1 – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Tramwaje wracają na Żerań Wschodni (autor: Maciej Beister/Tramwaje Warszawskie)

Od soboty tramwaje linii 1 i 4 oraz autobusy linii 234 wracają na swoje podstawowe trasy.

Tramwaje linii 1 (wybrane kursy) jeżdżą na trasie Banacha – Żerań Wschodni, linia 4 Wyścigi – Żerań Wschodni, a autobusowa linia 234 Augustów – Żerań Wschodni.

Zlikwidowana została zastępcza linia autobusowa Z-1. Zamknięte pozostaje skrzyżowanie ulic Inowłodzkiej i Annopol, dlatego w dalszym ciągu pasażerowie nie mogą mogli korzystać z przystanków Metro Bródno 08, Toruńska 01 i 02; Inowłodzka 01 i 02 oraz Odlewnicza 01.

Kiedy zajezdnia na Annopolu?

Zajezdnia na Annopolu będzie piątą zajezdnią tramwajową w Warszawie. Wkrótce przybędą nowe trasy tramwajowe – np. do Wilanowa i wzdłuż ulicy Kasprzaka. Do obsługi tych tras potrzebne są kolejne tramwaje – będą one serwisowane właśnie na Annopolu.

Docelowo ma tu „nocować” ponad 150 niskopodłogowych wagonów – w tym m.in. nowoczesnych Hyundaiów. Budowa rozpoczęła w 2022 roku, planowany termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2024 roku, a koszt budowy to ok. 670 mln zł brutto. Projekt zyskał dofinansowanie ze środków unijnych.

Czytaj też: Torowiska pachnące włoską pizzą? Tramwaje Warszawskie zazielenią tory ziołami